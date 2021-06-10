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Псаки рассказала, как поведет себя Байден на встрече с Путиным
10.06.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июн – Sputnik. Американский президент будет откровенен на встрече со своим российским коллегой, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Ранее в марте президент США Джо Байден дал интервью, в котором нелицеприятно отозвался о президенте России Владимире Путине. При этом он отметил, что Москве придется ответить за якобы имевшее место вмешательство в американские выборы. В свою очередь российский лидер пожелал своему американскому коллеге здоровья.
Отвечая на вопрос журналистов, как пройдет саммит после скандального интервью, Джейн Псаки отметила, что президент США давно знает Владимира Путина.
"Он никогда не сдерживался в выражении своих опасений или беспокойств, когда их (властей РФ - Sputnik) поведение не отвечало демократическим ценностям. И он, безусловно, будет откровенен в этом и на предстоящей встрече", - заверила пресс-секретарь Белого дома.
При этом Джейн Псаки особое внимание обратила на тот факт, что сам факт того, что состоится встреча на высшем уровне, не говорит о дружбе и доверии.
"Дело не в дружбе. Дело не в доверии. Речь идет о том, что в интересах Соединенных Штатов. И, на наш взгляд, это движение к более стабильным и предсказуемым отношениям", - подчеркнула она.
Брифинг для журналистов из пула американского президента прошел прямо в воздухе на борту самолета, который летел в Великобританию, откуда стартует первое зарубежное турне Джо Байдена. Расшифровку пресс-мероприятия распространила пресс-служба Белого дома.
Встреча Джо Байдена и Владимира Путина
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Администрация Белого дома выступила инициатором встречи на высшем уровне, целью которой является попытка налаживая отношений между Вашингтоном и Москвой.
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