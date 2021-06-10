Стало известно, где Путин проведет переговоры с Байденом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 июн – Sputnik. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдут на швейцарской вилле Ла Гранж, такая информация размещена в официальном Twitter-аккаунте федеральном департаменте иностранных дел (МИД) Швейцарии.

"Знаменитая вилла Ла Гранж примет президентов Байдена и Путина 16 июня. Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное при выборе Женевы", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

О чем Путин будет говорит с Байденом

Путин отметил, что будет обсуждать с американским коллегой стратегическую стабильность и урегулирование международных конфликтов в наиболее горячих точках.

"Мы будем говорить о процессах разоружения, о борьбе с терроризмом, надеюсь. О пандемии, борьбе с пандемией, вопросах экологического характера. Ну это примерная повестка дня", - сказал Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

О санкциях

На вопрос, стоит ли ожидать новых рестрикций после переговоров с президентом США, Путин ответил: "это вы у Байдена спросите, я не знаю".

Российский лидер добавил также, что РФ никаких санкций не вводит.

Что говорят о предстоящей встрече в Белом доме

Джо Байден на встрече с Владимиром Путиным намерен обсудить ситуацию вокруг дипломатов РФ и США, а также Беларусь, Украину, Иран, КНДР, Сирию, Афганистан, нормы гражданской авиации, перспективы дальнейшего разоружения и борьбу с изменением климата. Об этом на видеоконференции заявил старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности при Белом доме Эрик Грин.

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