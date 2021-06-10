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Европарламент призывает расширить санкции против Беларуси

10.06.2021 11:29 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Европарламент подготовил резолюцию, посвященную ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, в которой призывает Совет Евросоюза расширить санкции против Беларуси. Об этом говорится на официальном сайте ЕП.

«Призываем Совет ЕС как можно скорее расширить список лиц и организаций, на которые распространяются санкции ЕС, включив туда ответственных за перехват и принудительную посадку рейса Ryanair, а также за задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги», - заявляют парламентарии.

Они призываю ЕС срочно ввести четвертый пакет санкций и включить туда представителей власти, «причастных к электоральным махинациям и нарушению прав человека», судей и силовиков. Особо отмечается необходимость введения ограничений в отношении тележурналиста Марата Маркова, который брал интервью у задержанного Протасевича.

Европарламент требует ввести секторальные санкции в отношении страны, которые затронут торговлю нефтью и нефтепродуктами, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность. Также они считают необходимым временно отключить Беларусь от системы SWIFT и прекратить сотрудничество с белорусскими государственными банками.

Странам-партнерам ЕС, которые еще не запретили «Белавиа» летать в свои города, рекомендуется запретить полеты белорусской авиакомпании. Европейским компаниям, в частности Siemens, предлагается прекратить сотрудничать с Беларусью и передавать предприятиям страны технологии.

«Европарламент серьезно озабочен содействием России режиму Лукашенко, в том числе за счет финансовой поддержки и тесного сотрудничества спецслужб», - говорится в резолюции.

ЕП добавляет, что необходимо расследовать роль РФ в инциденте с Ryanair в Минске, и, в случае обнаружения нарушений, ввести санкции в соответствии с Глобальным режимом санкций за нарушения прав человека, действующим с декабря 2020 года.

Евродепутаты выступили за приостановку членства Беларуси в международных спортивных организациях и ограничение доступа сборной страны на международные соревнования, в том числе Олимпийские игры в Токио. Помимо этого предлагается запретить белорусскому гостелевидению транслировать матчи чемпионата Европы по футболу и передать право на вещание «независимому телеканалу «Белсат».

Европарламент призывает провести международную конференцию под лозунгом «Будущее демократической Беларуси», на которой будет обсуждаться «урегулирование кризиса в Беларуси», «расследование преступлений властей против белорусского народа» и «демократическая трансформация Беларуси».

Кроме того, предлагается создать международный трибунал для преследования за предполагаемые преступления властей и связанных с властью лиц.

Отметим, данная резолюция носит рекомендательный характер и не является обязательной к исполнению.

Напомним, 8 июня верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз завершает подготовку пакета санкций против лиц, причастных к принудительной посадке рейса Ryanair в Минске, и они будут введены в ближайшие дни.

 
Теги: Минск
 
 
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Европарламент подготовил резолюцию, посвященную ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, в которой призывает Совет Евросоюза расширить санкции...
 
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