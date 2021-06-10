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Парламент призвал мировое сообщество поддержать Беларусь в условиях давления

10.06.2021 13:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 июн – Sputnik. Белорусский парламентарии заявили о беспрецедентном политическом и экономическом давлении на страну.

"Мы призываем мировое сообщество выступить против необоснованной, контрпродуктивной и дискриминационной политики в отношении Республики Беларусь", - говорится в совместном заявлении депутатов и сенаторов.

Там подчеркнуто, что сегодня политическое и экономическое давление на Беларусь не прекращается, а только усиливается.

Белорусские парламентарии призвали мировое сообщество проявить солидарность со страной в отстаивании права на суверенитет и мирную жизнь.

"Мы обращаемся к нашим зарубежным партнерам с призывом - соблюдайте принципы и нормы международного права во взаимоотношениях с Беларусью, ведь поправ их однажды, вновь придать им значимость будет сложно", - сказано в обращении.

Пресс-служба МИД РФ
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Там также отмечается, что вмешательство во внутренние дела Беларуси создают реальную угрозу международному миру и безопасности, нарушают общепризнанные положения Устава ООН.

В обращении отмечено, что вместо поддержки и развития взаимовыгодного сотрудничества целый ряд государств активно способствует дестабилизации обстановки стране.

"Против Беларуси развернута массированная информационная агрессия, направленная как на вовлечение граждан в деструктивную деятельность с целью совершения государственного переворота, так и на формирование крайне негативного образа страны на международной арене", - подчеркивается в заявлении.

"Вводятся беспрецедентные и необоснованные санкции", - отмечается в документе.

В белорусском парламенте назвали абсурдными действия по лишению Беларуси прав на проведение международных спортивных соревнований, участие в творческих и профессиональных конкурсах, запреты на осуществление авиасообщения, дискриминация компаний и организаций.

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Теги: Минск
 
 
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В Минске заявили, что вмешательство во внутренние дела Беларуси создают реальную угрозу международному миру и безопасности.
 
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