Посол Лукьянов: Россия в беде Беларусь не оставит

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 июн - Sputnik. Россия не оставит в беде Беларусь, об этом заявил посол России в Беларуси Евгений Лукьянов во время пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь .

"Это нормально, это естественно. Мы единый славянский народ. Да, в своем время мы развивались по-разному", - сказал посол.

Он также отметил, что для него стало новостью включение Беларуси некоторыми странами в список агрессивных стран.

"Это новость для меня. И вот я думаю, для кого Беларусь может представлять опасность? Не могу найти объектов для военной экспансии Беларуси", - заявил Евгений Лукьянов.

Должны интегрировать экономику

Первичность экономики в жизни общества очевидна, Россия и Беларусь исповедуют одну идеологию и практику, мы должны интегрировать их, заявил Лукьянов.

"Роль экономики в общественной жизни мне вполне понятно – фундамент. Первичность этого базиса очевидна. Россия и Беларусь исповедуют одну идеологию и практику. Мы должны интегрировать их, притом речь не идет о поглощении. Тем не менее, на внутренних и внешних рынках мы не должны конкурировать. Нужно таким образом выстроить наши отношения, чтобы польза была и России, и Беларуси", - сказал посол.

Он подчеркнул, что это очень сложный и деликатный процесс.

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Он также обратил внимание, что в списке агрессивных стран были многие другие государства, в том числе и Россия.

"Там были Северная Корея, Иран... и Россия там", - сказал российский дипломат.

О союзных отношениях Беларуси и России

Посол Лукьянов отметил, что каждая страна может сама решать, как воспринимать отношения Беларуси и России.

"Но я, получив назначение в Беларусь, был польщен доверием… Но самое главное для меня как для посла – это, что мне дается возможность участвовать в уникальном процесс под названием Союзное государство. Если подумать о сути и содержании этого проекта, то аналогов в мире в создании такого проекта между двумя государствами, суверенными и независимыми, нет", - подчеркнул посол.

Он отметил, что успех этого проекта даст миру новый пример сотрудничества независимых стран. А главное, союзный проект даст синергетический эффект Беларуси и России.

Решать неожиданные проблемы

Лукьянов подчеркнул, что лидеры России и Беларуси работают в прямом контакте, это подтвердила и пандемия.

"Мы можем решать совершенно неожиданные проблемы. Это глобальный вызов, работа России и Беларуси, наших Минздравов, специалистов, ученых, подтверждает, что вместе результат достигается быстрее", - отметил посол.

По его словам, российские специалисты завершают тестирование вакцины "Спутник V", произведенной на белорусской земле.

"Это будет существенным подспорьем для достижения главной цели – максимальной вакцинации населения", - добавил Лукьянов.

Любимые слова на белорусском

На пресс-конференции руководитель дипломатического представительства вспомнил, как изучал белорусский язык в школе, назвал несколько любимых слов.

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"Навальніца (гроза), вялсёлка (радуга) и калыска. Но не колыбель, а устройство, которым ловили карасей в брестских прудах", - уточнил Лукьянов.

Он добавил, что долгое время не практиковался в устной речи, а сейчас надеется это компенсировать.

Напомним, что Евгений Лукьянов в середине 1960-х годов жил в Бресте и учился в местных школах . Сейчас это гимназия №1 Бреста, гимназия №6 им. Маршала Советского Союза Жукова Г.К., а также средняя школа №4.

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