Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 июн - Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов уверен, что с заявлениями, прозвучавшими в нашумевшим интервью оппозиционера Романа Протасевича, нужно разбираться.

В одной из частей интервью Протасевич заявил, что якобы какой-то российский олигарх финансировал протесты в Беларуси.

"Я не видел интервью Протасевича, но я видел интервью Мазепина. В его комментариях, языке тела я не увидел иного чувства, как старательно cдерживаемого возмущения", - заявил посол, отвечая на вопросы журналистов.

Лукьянов сказал, что прекрасно понимает Мазепина, так как и у него в жизни были случаи, когда "навешивали разные одежды", и он знает как " это неприятно и как это противно".

"Тем более что здесь мы говорим о проблеме межгосударственного масштаба", - добавил глава российской дипмиссии.

"Надо разбираться, вообще во всем надо разбираться, и никогда не нужно торопиться", - сказал Лукьянов.

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Посол особо подчеркнул, как важно в сложных ситуациях, особенно когда они касаются межгосударственного взаимодействия, пользоваться библейской формулой о мужестве.

"Мужество - это терпение и минуты опасности",- сказал дипломат.

Кроме этого, по мнению Лукьянова, в оценке подобных заявлений, которые прозвучали в интервью Протасевича, нужно руководствоваться формулой. римского судебного права - кому это выгодно.

Задержание Протасевича

Один из основателей признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан в Минске 23 мая после приземления самолета компании Ryanair. Борт FR4978 выполнял рейс по маршруту Афины – Вильнюс, но над территорией Беларуси экипаж получил от диспетчерской службы сообщение о взрывном устройстве. Самолет в сопровождении военного истребителя МиГ-29 совершил вынужденную посадку в Национальном аэропорту Минск, позже сообщение о минировании судна не подтвердилось.

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Интервью с участием Протасевича вышло в эфир телеканала ОНТ 3 июня.

Передача длилась 1,5 часа. В интервью Протасевич признал вину в призывах к протестам в Беларуси, назвал Лукашенко "человеком со стальными яйцами", а также рассказал о своей роли в заговоре по устранению президента.

Протасевич также сообщил, что помощь Telegram-каналу NEXTA оказывали российские источники. Он не назвал их, однако отметил, что с финансированием помогала компания, связанная с "Уралом и горной добычей".

Позже российский бизнесмен белорусского происхождения Дмитрий Мазепин заявил о своей непричастности к финансированию данного канала.

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