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Надо разбираться - посол РФ об интервью Протасевича и "спонсоре с Урала"
10.06.2021 14:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июн - Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов уверен, что с заявлениями, прозвучавшими в нашумевшим интервью оппозиционера Романа Протасевича, нужно разбираться.
В одной из частей интервью Протасевич заявил, что якобы какой-то российский олигарх финансировал протесты в Беларуси.
"Я не видел интервью Протасевича, но я видел интервью Мазепина. В его комментариях, языке тела я не увидел иного чувства, как старательно cдерживаемого возмущения", - заявил посол, отвечая на вопросы журналистов.
Лукьянов сказал, что прекрасно понимает Мазепина, так как и у него в жизни были случаи, когда "навешивали разные одежды", и он знает как " это неприятно и как это противно".
"Тем более что здесь мы говорим о проблеме межгосударственного масштаба", - добавил глава российской дипмиссии.
"Надо разбираться, вообще во всем надо разбираться, и никогда не нужно торопиться", - сказал Лукьянов.
Посол особо подчеркнул, как важно в сложных ситуациях, особенно когда они касаются межгосударственного взаимодействия, пользоваться библейской формулой о мужестве.
"Мужество - это терпение и минуты опасности",- сказал дипломат.
Кроме этого, по мнению Лукьянова, в оценке подобных заявлений, которые прозвучали в интервью Протасевича, нужно руководствоваться формулой. римского судебного права - кому это выгодно.
Задержание Протасевича
Один из основателей признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был
Интервью с участием Протасевича вышло в эфир телеканала ОНТ 3 июня.
Передача длилась 1,5 часа. В интервью Протасевич
Протасевич также сообщил, что помощь Telegram-каналу NEXTA оказывали российские источники. Он не назвал их, однако отметил, что с финансированием помогала компания, связанная с "Уралом и горной добычей".
Позже российский бизнесмен белорусского происхождения Дмитрий Мазепин
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Российский дипломат уверен, что в сложных ситуациях, особенно касающиеся межгосударственных проблем, нужно руководстваться библейской формулой о мужестве.
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