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Посол Лукьянов: Лукашенко для нас легитимный руководитель
10.06.2021 15:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июн - Sputnik. Российские власти поддерживают президента Беларуси Александра Лукашенко, потому что для них это легитимный руководитель, заявил посол России в Беларуси Евгений Лукьянов во время пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.
Россия признала результаты прошедших президентских выборов в республики, отметил посол.
"Мы признали итоги выборов, которые прошли в прошлом году. Из этого следует – для нас он (Лукашенко – Sputnik) легитимный руководитель братской союзной страны", - сказал дипломат.
По его мнению, нет ничего удивительного, что в белорусском обществе существуют разные оценки по поводу отношений России с действующей властью в Беларуси. "Это естественно и понятно", - сказал посол.
"Другое дело, когда возникает ситуация единодушного "одобрямса", как в некоторых странах, это вызывает большое сомнение – истинная ли эта оценка", - добавил Лукьянов.
Он также отметил, что Россия строит свою политику исходя их своих национальных интересов.
"Кому-то это не понравилось, и что мы можем сделать? Мы должны корректировать свою национальную политику, основанную на анализе национальных интересов, наших интересов?" - задался вопросом российский посол.
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Дипломат подчеркнул, что Россия признала итоги прошедших в августе 2020 года выборов президента Беларуси, а свои отношения РФ строит исходя из своих национальных...
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