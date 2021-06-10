|
Лукьянов: обещал супруге проработать на день больше, чем Бабич и Мезенцев
10.06.2021 15:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июн – Sputnik. Обещал своей супруге, что проработаю на один день больше, чем Бабич и Мезенцев, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Евгений Лукьянов в
"Я обещал своей супруге, что проработаю на один день больше, чем Бабич и Мезенцев", - сказал Лукьянов.
Михаил Бабич находился в должности посла России в Беларуси с 24 августа 2018 по 30 апреля 2019 года. Дмитрий Мезенцев – с 30 апреля 2019-го по 19 марта 2021-го.
>>
Что известно про Лукьянова?
Евгений Владимирович Лукьянов родился 10 декабря 1951 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1974 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова с дипломом по специальности "английский язык и литература".
Еще в советские времена начал работу на дипломатической службе, успел достаточно продолжительное время поработать замдиректора Эрмитажа. С 1993 по 2006 год находился на руководящих должностях в Дрезднер-банке и ВТБ. С 2012 по 2016 год работал в Совете безопасности РФ (занимал пост помощника, а затем заместителя секретаря СБ).
>>
С 15 декабря 2016 года являлся чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Латвии. В марте 2021 года Лукьянов был назначен Чрезвычайным и полномочным Послом России в Беларуси.
Награжден орденом Почета, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Евгений Лукьянов был назначен Чрезвычайным и полномочным Послом России в Беларуси в марте 2021-го года, на этом посту он сменил Дмитрия Мезенцева.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)