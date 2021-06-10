МИД РФ считает неприемлемой логику выстраивания отношений ЕС с Беларусью

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 июн – Sputnik. Москва сожалеет, что инцидент с посадкой борта Ryanair стал предлогом для Евросоюза наращивать санкции против Минска, сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, логику выстраивания международных отношений, которую избрал ЕС в отношении Беларуси, в ведомстве рассматривают "как однозначно неприемлемую".

"Видимо, наши еэсовские партнеры решили во всем руководствоваться правилом - цель оправдывает средство, когда целым рядом столь дорогих ЕС принципам в случае необходимости можно и поступиться. Это касается и побочных эффектов санкций в отношении Минска", - заявила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, как во время выступления во вторник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что "не разбив яиц, омлет не сделаешь".

"Хочется ответить господину Жозепу Боррелю - хотите омлет, бейте свои яйца", - сказала Захарова.

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