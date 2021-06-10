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Макей проведет переговоры с Лавровым 18 июня в Москве
10.06.2021 16:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июн – Sputnik. Руководитель Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей в пятницу 18 июня проведет в Москве переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, визит белорусского министра в столицу России запланирован на 17-18 июня – по приглашению Лаврова.
"Программой пребывания предусмотрены переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран, которые рассмотрят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня", – сказала Захарова.
Она также отметила, что особое внимание министры уделят совместной работе Беларуси и России в интеграционных форматах Союзного государства, ЕАЭС, а также ОДКБ и СНГ.
"Запланирован обмен мнениями по проблематике международной, европейской безопасности и отношений с США и Евросоюзом, включая совместные шаги по противодействию иностранному вмешательству во внутренние дела суверенных государств", – добавила Захарова.
Представитель МИД РФ отметила, что среди тем, которые собираются обсудить министры, будет задержание в Беларуси гражданки России
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Среди вопросов, которые собираются обсудить министры, будет ситуация с задержанием в Беларуси гражданки РФ Софии Сапеги.
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