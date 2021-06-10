Депутаты и члены Совета Республики обратились к мировому сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси

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Депутаты всех уровней и члены Совета Республики Национального собрания приняли обращение к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси.



Как полномочные представители белорусского народа, - говорится в нем, - обращаемся к мировому сообществу с призывом непредвзято оценить складывающуюся вокруг нашей страны ситуацию, когда под видом борьбы за демократические ценности по сути имеют место агрессивное всестороннее давление на суверенное государство и ее граждан, грубое нарушение базовых принципов международного права по невмешательству во внутренние дела государств. Такие действия создают реальную угрозу международному миру и безопасности, нарушают общепризнанные положения Устава ООН, одна из основательниц которой и наша страна". "Независимость, развитие человеческого потенциала, экономический рост и укрепление Беларуси - очевидная основа благосостояния жителей нашей страны и залог геополитической стабильности в огромном регионе, связывающем Европу, Россию и Азию, - говорится в обращении.



Вместо поддержки и развития взаимовыгодного сотрудничества ряд государств активно способствует дестабилизации обстановки в Республике Беларусь: против нас развернута массированная информационная агрессия, направленная как на вовлечение наших граждан в деструктивную деятельность с целью совершения госпереворота, так и на формирование крайне негативного образа страны на международной арене. Вводятся беспрецедентные и необоснованные санкции. Не прекращается, а только усиливается политическое и экономическое давление. Заявленная цель - содействие укреплению демократических ценностей и свобод. Однако фактический результат совершенно иной - подрыв экономического потенциала нашей страны и замедление развития.



Дмитрий Мурашко, депутат Улуковского сельского совета 28-го созыва:

Мы, белорусы - мирные, трудолюбивые и толерантные люди. Мы не хотим потрясений, мы не хотим войн, мы хотим мирно жить и ударно работать, воспитывать своих детей, развивать нашу страну - сильную, независимую и процветающую. Введение ЕС санкций против нашей страны - это прямое нарушение наших прав, это создаст предпосылки к тому, что наша экономика начнет рушиться, соответственно пойдет спад денежных доходов населения. Люди не смогут где-то выехать за рубеж, что-то себе приобрести элементарное, будет созревать и нагнетаться обстановка политическая. Мы не хотим этого.



Виктория Ладутько, председатель Гомельского районного Совета депутатов:

Мы сельскохозяйственный район и мы работаем с другими странами. И, конечно, если границы будут закрыты, мы не сможем реализовывать продукцию на других рынках, экспортировать свои товары, в конечном итоге это отразится на жизни наших обычных граждан. Поэтому мы, депутаты, от имени всех белорусов открыто выражаем свою позицию и хотим обратиться к ЕС с призывом строить диалог с Беларусью открыто, конструктивно, соблюдая все международные права.

В обращении звучит призыв к мировому сообществу выступить против необоснованной, контрпродуктивной и дискриминационной политики в отношении Беларуси, проявить солидарность с нашей страной в отстаивании права на суверенитет и мирную жизнь, вернуться к ответственному и конструктивному взаимодействию на благо всех стран и народов.



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