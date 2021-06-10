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Белорусские депутаты и сенаторы обратились к мировому сообществу из-за «всестороннего давления»

10.06.2021 17:05 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусские депутаты всех уровней и члены Совета Республики Национального собрания обратились к международному сообществу с призывом «непредвзято оценить ситуацию» вокруг Беларуси.

«Мы, депутаты и члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь - полномочные представители белорусского народа, обращаемся к мировому сообществу с призывом непредвзято оценить складывающуюся вокруг нашей страны ситуацию, когда под видом борьбы за демократические ценности по сути имеют место агрессивное всестороннее давление на суверенное государство и ее граждан, грубое нарушение базовых принципов международного права по невмешательству во внутренние дела государств», - цитирует начало обращения Белта.

Представители власти считают, что такие действия в адрес Беларуси создают угрозу международному миру и безопасности и нарушают Устав ООН. А залогом геополитической стабильности в регионе, связывающем Азию, Россию и Европу, является независимость, развитие человеческого потенциала, экономический рост и укрепление Беларуси.

Депутаты пишут, что целый ряд государств активно способствует дестабилизации обстановки в Беларуси: «против нас развернута массированная информационная агрессия, направленная как на вовлечение наших граждан в деструктивную деятельность с целью совершения государственного переворота, так и на формирование крайне негативного образа страны на международной арене».

«Вводятся беспрецедентные и необоснованные санкции. Абсурдными выглядят действия по лишению Республики Беларусь прав на проведение международных спортивных соревнований, участие в творческих и профессиональных конкурсах, запреты на осуществление авиасообщения, дискриминация компаний и организаций, а в конечном итоге - обычных граждан нашей страны», - говорят представители белорусской власти.

В документе отмечается, что Беларусь дважды в 20 веке восстанавливалась из руин – после Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и распада СССР в 1991 году. А сейчас, по мнению депутатов и сенаторов, как белорусы, так и «крепкая государственная власть и сильные органы правопорядка не позволили превратить Беларусь в очередную горячую точку на политической карте мира».

Представители власти говорят, что давление на нашу страну сейчас только усиливается. Вместо укрепления демократии и свободы граждан, происходит «подрыв экономического потенциала нашей страны, замедление развития, сокращение социальных программ, снижение благополучия людей и, как результат, - слом суверенной белорусской государственности, формирование зоны экономической, геополитической, социальной нестабильности в самом центре Европы, которая и так переживает целую череду кризисов - миграционный, экономический, пандемию COVID-19».

Белорусские власти обращаются к зарубежным партнерам с призывом соблюдать принципы и нормы международного права. Они сообщают, что готовы к диалогу, а любые посягательства на их право самостоятельно выстраивать путь развития Беларуси являются бесперспективными и недальновидными.

«Мы призываем мировое сообщество выступить против необоснованной, контрпродуктивной и дискриминационной политики в отношении Республики Беларусь, проявить солидарность с нашей страной в отстаивании права на суверенитет и мирную жизнь, вернуться к ответственному и конструктивному взаимодействию на благо всех стран и народов, во имя мира, безопасности и процветания», - резюмируется в документе.

Напомним, Европарламент опубликовал резолюцию, посвященную ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, в которой призывает Совет Евросоюза расширить санкции против Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские депутаты всех уровней и члены Совета Республики Национального собрания обратились к международному сообществу с призывом «непредвзято оценить...
 
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