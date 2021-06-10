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Санкции и отключение от SWIFT: Европарламент принял резолюцию по Беларуси
10.06.2021 17:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июн – Sputnik. Европарламент принял резолюцию по Беларуси, во время июньской пленарной сессии в Страсбурге за нее проголосовало большинство депутатов.
Резолюция, проект которой был
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Евродепутаты провели в четверг июньскую пленарную сессию в Страсбурге, проект резолюции был опубликован накануне.
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