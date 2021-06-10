Санкции и отключение от SWIFT: Европарламент принял резолюцию по Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 июн – Sputnik. Европарламент принял резолюцию по Беларуси, во время июньской пленарной сессии в Страсбурге за нее проголосовало большинство депутатов.

Резолюция, проект которой был опубликован накануне, призывает ЕС к введению против официального Минска новых санкций, как экономических, так и персональных.

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