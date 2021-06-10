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Украина запретила вещание телеканала "Беларусь 24"

10.06.2021 17:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 июн – Sputnik. Украина запретила вещание телеканала "Беларусь 24". Такое решение приняли члены Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Причиной исключения белорусского телеканала из перечня разрешенных для ретрансляции программ стала демонстрация в эфире песен, фильмов и программ с участием персон, запрещенных в Украине.

В качестве примера Национальный совет приводит трансляцию передач с участием Олега Газманова, ведущим Борисом Щербаковым и певицей Ольгой Кормухиной.

Поводом в том числе стал контент, содержащий "элементы разжигания национальной розни" и пренебрежительные высказывания в адрес Украины. в качестве примера приводится несколько телесюжетов из передачи "Панорама" ("Украинский след в попытке госпереворота в Беларуси" и ряд других).

"Некоторое время эфирное наполнение этого канала заметно отличалось от типичных провластных белорусских, так это международная версия, очевидно, они на это обращали внимание. Но недавно нашим мониторингом были зафиксированы нарушения", - прокомментировал решение о запрете член Национального совета Максим Оноприенко.

Трансляция телеканала "Беларусь 24" была разрешена на территории Украины решением Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания от 23 июля 2015 года.

Напомним, в февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет в отношении трех телеканалов  "112 Украина", NewsOne ("Ньюс-уан") и ZiK ("ЗиК").

Официальный представитель МИД России Мария Захарова позже прокомментировала такое решение, назвав его "вопиющим фактом наступления на свободу слова".

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Теги: Минск
 
 
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В эфире телеканала комиссия нашла ряд нарушений украинского законодательства, а также "элементы разжигания национальной розни".
 
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