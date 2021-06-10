Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 июн – Sputnik. Евросоюз своими санкциями пытается "обескровить" наиболее успешные отрасли белорусской экономики и вызвать недовольства у белорусов, об этом РИА Новости заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Для этого, по его словам, Запад использует надуманные политические поводы.

"Уровень самой европейской дискуссии и рассмотрение возможных санкционных антибелорусских мер стал беспрецедентно высоким. Направлены эти санкции на то, чтобы "обескровить" наиболее успешные, наиболее результативные экспортоориентированные отрасли национальной экономики, снизив их экспортный потенциал и объем внешних поставок", – сказал Мезенцев.

Он также добавил, что такие меры ЕС принимает в том числе, чтобы вызвать недовольства у белорусов, которое будет "обращено в адрес белорусских руководителей", но это давление бесперспективное, оно лишь "маргинализирует международный диалог".

"Обстановка, которая нагнетается Западом, влияет на миллионы обычных людей, которые хотят общаться, выстраивать отношения, сотрудничество бизнес-структур. Это путь, с которого западные партнеры так или иначе обязаны будут сойти. Это путь, с которого западных партнеров, пусть не сегодня, но время заставят сойти. Тогда, может быть, лучше вовсе на него не вступать?" – добавил Мезенцев.

Новый четвертый пакет санкций

Европарламент 10 июня принял резолюцию по Беларуси во время июньской пленарной сессии в Страсбурге.

Резолюция призывает ЕС к введению против официального Минска новых санкций – как экономических, так и персональных, а также к временному отключению Беларуси от системы платежной системы SWIFT.

Санкции могут также затронуть "торговлю сырой нефтью и нефтяными продуктами, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность". Призывается прекратить сотрудничество и финансирование белорусских государственных банков и ограничить кредитных линий международных банков для дочерних банков в Беларуси.

В санкционный перечень евродепутаты призывают включить ответственных за посадку борта Ryanair в Минске и за задержание экс-главреда признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его подруги россиянки Софии Сапеги.

Евросоюз трижды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября и 6 ноября и 17 декабря 2020 года. Президента Александра Лукашенко внесли в "черный список" во втором пакете.

В общей сложности в ограничительных списках – 55 фамилий белорусских граждан. Санкции затронули и семь юрлиц в Беларуси: ОАО "140 ремонтный завод" (предприятие военно-промышленного комплекса в Борисове, занимающееся бронетехникой), ОАО "Агат – электромеханический завод" (электроника для ВПК), ОАО "МЗКТ" (колесная техника для ВПК), ЗАО "Белтехэкспорт" (поставки оружия на экспорт), Государственное учреждение "Главное хозяйственное управление" Управления делами президента Республики Беларусь, Dana Holdings (крупнейший девелопер), IT-компания ООО "Synesis" (системы видеонаблюдения и распознавания).

Европейский союз продлил санкции до февраля 2022 года. Кроме того, в настоящее время Европейский союз готовит новый – четвертый – пакет санкций в отношении республики.

Беларусь ввела зеркальные меры против Евросоюза и некоторых европейских компаний, среди которых Skoda и Beiersdorf (торговая марка Nivea). В числе мер – приостановка деятельности координационной группы "Беларусь – ЕС" и понижение уровня участия страны в "Восточном партнерстве".

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