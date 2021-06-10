Депутаты и сенаторы обратились к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси

Источник материала: БT

Обращение к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси приняли депутаты всех уровней и члены Совета Республики Национального собрания.

Как полномочные представители белорусского народа, говорится в нем, обращаемся к мировому сообществу с призывом непредвзято оценить складывающуюся вокруг нашей страны ситуацию, когда под видом борьбы за демократические ценности имеют место агрессивное всестороннее давление на суверенное государство и ее граждан, грубое нарушение базовых принципов международного права по невмешательству во внутренние дела государств. Такие действия создают реальную угрозу международному миру и безопасности, нарушают общепризнанные положения Устава ООН, одна из основательниц которой - наша страна. Независимость, развитие человеческого потенциала, экономический рост и укрепление Беларуси - очевидная основа благосостояния жителей нашей страны и залог геополитической стабильности в огромном регионе, связывающем Европу, Россию и Азию, говорится в обращении.

Вместо развития взаимовыгодного сотрудничества целый ряд государств активно способствует дестабилизации обстановки в Беларуси: против нас развернута массированная информационная агрессия. Она направлена как на вовлечение наших граждан в деструктивную деятельность с целью совершения госпереворота, так и на формирование крайне негативного образа страны на международной арене. Вводятся беспрецедентные и необоснованные санкции - от запретов на авиасообщение и проведение международных спортсоревнований до дискриминации компаний. Не прекращается, а только усиливается политическое и экономическое давление. На словах - с целью содействовать укреплению демократических ценностей и свобод, а на деле - для подрыва экономического потенциала нашей страны и замедления развития. Прежде всего это удар по простым людям. Такие подходы возмущают и народных избранников, и общественность.







Евгений Никитин, депутат Зябровского сельского Совета депутатов 28-го созыва:

Мы, депутаты местного и районного уровня, мы ближе всех находимся к народу и, глядя на те вызовы, которые стоят сейчас перед нашим народом, я просто вижу как наши люди к этому относятся. Им просто это невдомек, почему мировое сообщество идет на поводу нескольких стран. Да, это крупные страны, они имеют свое мнение, но они не имеют право навязывать нам. Наш народ в любом случае справится с этой ситуацией, люди очень переживают эту ситуацию. И обращаясь к мировому сообществу, хочу сказать, что ни один народ не вправе указывать, диктовать для белорусского народа антинародную политику.

Владимир Белевич, председатель Витебского городского Совета депутатов:

На Западе выводы делаются, основываясь на мнениях людей, которые уже давным- давно не были в республике. Возможно, на информации, получаемой на отдельных телеграм-каналах. Мы же знаем, что санкции прежде всего применяются к нашим промышленным гигантам, предприятиям, которые приносят значительные налоговые поступления. Но на предприятиях работают наши люди. И эти санкции направлены в отношении конкретных людей. Те, кто раскачивает эту лодку, стремятся только к одному - к определенному захвату власти.

Екатерина Дулова, ректор БГАМ, председатель совета спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи:

Я сегодня прекрасно осознаю, что будет и, возможно, в результате санкций нанесен урон серьезным и большим нашим соревнованиям в области творчества, фестивалям, конкурсам. Для нас это свидетельство того, что искусственные попытки задушить национальное созидание, а я так для себя это понимаю, это наступление на национальные интересы. Я говорю о той сфере, в которой я нахожусь - в области культуры и образования. Они, безусловно, наносят вред нашим молодым людям, тем, кто сегодня находится на пике творчества и хотел бы себя проявить, показать и быть в этом сообществе. Мы часть этого сообщества - и европейского, и мирового. Невозможно взять и вычеркнуть только по воле тех, кому кажется, что мы живем неправильно и не так, изолировать нас из этого сообщества. Поэтому, конечно, относиться к этому спокойно невозможно.

В обращении звучит призыв к мировому сообществу выступить против необоснованной, контрпродуктивной и дискриминационной политики в отношении Беларуси, проявить солидарность с нашей страной в отстаивании права на суверенитет и мирную жизнь, вернуться к ответственному и конструктивному взаимодействию на благо всех стран и народов.





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