Источник материала: БT

Успешная и развивающаяся Беларусь некоторым мешает. Мешает достойным уровнем жизни, лакомыми промышленными гигантами, конкуренцией. Потому возрастает и давление на страну, наблюдать за которым молча не может уже никто. Белорусы против санкций. Ведь уже доходит до абсурда. Не имея никакой иной повестки, (заняться им явно нечем) беглые вместе с отдельными представителями диаспор хотят, чтобы мы с вами, весь народ страны голодали. Сами при этом в дорогих квартирках за границей живут на деньги тех, кто эту всю "музыку" и заказывает.

Достаточно заглянуть в список, за который голосовали в Европарламенте. Отдельные пункты заставляют понять: настоящие патриоты никогда бы такого не предложили. Ведь о последствиях таких "рекомендаций" они вряд ли задумывались.

Их 38. Например, отключение от SWIFT, прекращение обмена технологиями, отказ в любой финансовой поддержке Беларуси, призыв к секторальным санкциям по сырой нефти и нефтепродуктам, а также калийной, деревообрабатывающей промышленностей.

Каждый пункт направлен против белорусов, которые в свою очередь возмущены такой несправедливостью.

Сегодня члены Совета Республики Национального собрания и депутаты всех уровней обратились к международному сообществу. Они выразили четкую позицию народа как его полномочные представители. Алеся Высоцкая продолжит.

Спросить у простых белорусов, хотят ли они голодать и жить бедно, как к этому призывают беглые. Ответ очевиден. Все хотят достатка, комфорта, чтоб экономика развивалась, а значит и благосостояние наше росло. "Назло маме отморожу уши" - это точно не о тех, кто живет в Беларуси, в разных ее регионах и каждый день зарабатывает честным трудом.

После всего что мы в последние недели увидели в эфирах, включая интервью Протасевича, у наших беглых все еще хватает совести доказывать европейским чиновникам, что их призывы - это ради людей, а не в угоду их политическим заказам и желанию пополнить счета в офшорах. Пусть послушают реальных белорусов, для которых Родина - это не просто отметка в паспорте о рождении. От людей с мест до полномочных представителей, кем являются парламентарии.

Сенаторы и депутаты обратились к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси

В обращении сенаторы и депутаты дают четкий призыв - непредвзято оценить складывающуюся вокруг нашей страны ситуацию, когда под видом борьбы за демократические ценности, по сути, имеют место агрессивное всестороннее давление на суверенное государство и ее граждан, грубое нарушение базовых принципов международного права по невмешательству во внутренние дела государств.







Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Депутатов всех уровней, представителей народа у нас более 18 тысяч человек. Мы много общаемся с людьми и чувствуем, что люди возмущены несправедливостью по отношению к Беларуси. Ведь основная цель государственной политики - рост благосостояния людей, а призывами к санкциям пересекается эта красная черта. В Беларуси делается все, чтобы сохранить мир, стабильность и спокойствие в стране. Но находятся те, кто пытаются уничтожить трудовые коллективы, предприятия, ослабить экономику с целью, как они сами говорят, "спровоцировать голодные бунты", а в итоге лишить страну государственности и суверенитета. Нас это не просто беспокоит, а возмущает. Именно поэтому мы все вместе обратились к мировому сообществу, мы хотим прекращения внешнего давления на Беларусь.

Граждане вовлекаются в деструктивную деятельность. Цель - госпереворот и формирование негативного имиджа на международной арене. Политическое и экономическое давление только усиливаются под прикрытием "укрепления демократических ценностей и свобод". Но фактический результат - подрыв экономического потенциала и замедление развития.

Сенаторы и депутаты и обратились к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси

Сенаторы и депутаты - полномочные представители белорусского народа. Значит, представляют интересы всех нас, белорусов, где бы мы ни работали - на земле или в офисе, в разных уголках страны.

Владимир Белевич, председатель Витебского городского Совета депутатов:

На Западе выводы делаются, основываясь на мнениях людей, которые уже давным-давно не были в республике. И, возможно, на информации, получаемой на отдельных телеграм-каналах. Мы же знаем, что санкции прежде всего применяются к нашим промышленным гигантам, предприятиям, которые приносят значительные налоговые поступления. Но на предприятиях работают наши люди. И эти санкции направлены в отношении конкретных людей.

Виктория Ладутько, председатель Гомельского районного Совета депутатов:

Мы сельскохозяйственный район и, конечно, мы работаем с другими странами. Если границы будут закрыты, мы не сможем реализовывать продукцию на других рынках, экспортировать свои товары. В конечном итоге это отражается на жизни наших обычных граждан. Поэтому мы, депутаты, от имени всех белорусов выражаем открыто свою позицию и хотим обратиться к ЕС с призывом строить диалог с Беларусью открыто, конструктивно, соблюдая все международные права.

Экономика работает, предприятия нашли замену европейскому рынку. Люди получают зарплату, социальные гарантии выполняются. Работать стало непросто, но каждая отрасль уже имеет иммунитет от такого давления. Переналадка настроек - дело времени.

Спорт должен быть вне политики

Когда в политический замес попадает и спорт, втройне обидно. Предложение, которое лоббируют беглые, - не допустить белорусов на Олимпиаду, то есть лишить и атлетов, и болельщиков столь долгожданного спортивного праздника.

Как вам идея передачи прав на трансляцию спортивных мероприятий вместо Белтелерадиокомпании польскому каналу-грантоеду?

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

Там, конечно, очень много разных предложений - самых бредовых. О том, что там фигурирует "Белсат", я об этом говорить не хочу. Для меня это не СМИ, компания, которая распространяет фейки. Что касается ЧЕ, то у нас подписан контракт, заплатили деньги, с завтрашнего дня начинаются трансляции. Нет никаких оснований для того, чтобы забрать это мероприятие. Но я хочу сказать, что в последнее время международное право не работает. До сих пор не сформирована комиссия с той стороны по расследованию инцидента с самолетом. Санкции при этом вводятся в отношении Беларуси. Мы настроены на сотрудничество, но ожидать можно чего угодно. Хотя еще раз хочу сказать: все претензии к БТ не обоснованы и политически мотивированные.





Против санкций для Родины и белорусы, живущие за границей. Причем заметьте: не бежавшие за чужими грантами! Они тоскуют по родине, им не все равно, как живут их родные. Они хотят, чтобы Беларусь процветала, сохраняя мир и стабильность, комфорт для жизни, созданный за годы независимости.

Солидарны с ними и просто иностранцы, которые следят за ситуацией.

Интернет-пользователи занимают активную гражданскую позицию

Не молчит и интернет. Те, кто привык черпать новости не из телевизора, а из гаджетов и мессенджеров, тоже занимают активную гражданскую позицию.

В каком бы свете не пытались нас выставить беглые и их заказчики, у Беларуси много друзей, есть верные союзники и партнеры. По всему миру звучат слова поддержки белорусскому народу, возмущению конструктивного мирового сообщества нет предела.

Евгений Филиндаш, народный депутат Украины 4-го и 5-го созывов:

Запад давит на Беларусь, используя в том числе и украинские власти, которые послушно выполняют указания по санкциям всяким, по атакам на Беларусь. И никто не обращает внимания, что для Украины это и многомиллионные экономические потери в результате ухудшения отношений с Беларусью, в результате санкций, контрсанкций и т. д.Даниил Богатырев, эксперт Украинского института политики:

Лукашенко в Украине называли самым популярным политиком. Против этого попытаются как-то действовать. Против промышленных предприятий, которые торгуют с Беларусью, будут вводить санкции. Это все не в интересах Украины, а в интересах суверена Соединенных Штатов Америки.Все, что не убивает, делает нас сильнее. Слово "санкции" для белорусов скоро станет синонимом несправедливости, двойных стандартов и политической грязи.





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