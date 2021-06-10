Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 июн – Sputnik, Никита Чикунов, Мария Науменко. Украина стала главной темой интервью президента России Владимира Путина, сделанного в преддверии саммита НАТО и переговоров с главой США Джо Байденом.

По мнению экспертов, российский лидер очертил красную линию для киевских властей и НАТО, пересечение которой повлечет серьезные последствия не только в политической сфере.

Не мнимая угроза

Вступление Украины в Североатлантический альянс будет означать для России прямую угрозу собственной безопасности, переход "красной линии". Такая мысль стала одной из главных, озвученных Путиным в интервью телеканалу "Россия 1".

Российский лидер напомнил, что присоединение Польши и Румынии к НАТО завершилось размещением в этих странах американских систем противоракетной обороны (ПРО), которые могут использоваться и в качестве ударных комплексов. В таком случае расчетное подлетное время ракет до Москвы составит 15 минут.

"Представим себе, что Украина станет членом НАТО, подлетное время от Харькова, скажем, и не знаю, Днепропетровска (в рамках кампании по декоммунизации город переименован в Днепр – Sputnik) до Центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут. Это для нас "красная линия" или нет?" – риторически спросил он.

Никаких гарантий того, что Украина не вступит в альянс, на сегодняшний день нет, добавил Путин. Он напомнил, что процесс расширения НАТО не зависит от охлаждения или потепления отношений между Россией и Западом, начавшись волнами с 1999 года.

"Это происходило тогда, когда не было Крыма, не было никаких событий после госпереворота на Украине. Отношения между Россией и коллективным Западом, с США, были ровными, вполне приемлемыми, если не сказать партнерскими. Тем не менее, все наши так называемые озабоченности просто были проигнорированы", – подчеркнул президент.

Однако НАТО и Украине, стремящейся в эту организацию, следует помнить о реакции Москвы, которая будет выстраивать собственную безопасность соответствующим образом, указал российский лидер.

Путин также прокомментировал заявление Белого дома о том, что Киев неверно истолковал слова президента США Джо Байдена об идее вступления Украины в альянс входе разговора с лидером Украины.

"О чем они там разговаривали? О чем договорились? Мы не знаем. А вот этот окрик из-за океана в сторону президента Украины, он, на мой взгляд, ничего не значит. Но мы должны иметь это в виду. И конечно, имея это в виду, соответствующим образом выстраивать свои отношения в сфере безопасности с нашими партнерами", – добавил глава РФ.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, слова Путина должны "отрезвить" Запад, поскольку демонстрируют постепенно иссякающее терпение России.

"Москва уже не будет молча наблюдать за продвижением НАТО. Такие времена прошли. Период уступок закончился, потому что дальше отступать уже некуда, иначе все закончится потерей нашего суверенитета. Нынешняя ситуация дошла до красной черты. Нужно воспринимать слова Путина как последнее российское предупреждение", – считает собеседник Sputnik.

Протолкнуть Киев в НАТО

В своем интервью президент России признался, что не склонен считать разговоры о вступлении Украины в Североатлантический альянс пустой болтовней. Вероятность расширения организации за счет Киева действительно сохраняется, подтверждает заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Главная проблема заключается не в самом альянсе, а в том, что США, вероятно, в одиночку собираются "протолкнуть" Украину в НАТО, не предоставляя ей никаких гарантий безопасности. В этом плане Киев является опасным американским плацдармом, о чем и говорил Путин", – объясняет он.

Принятие Украины в НАТО неизбежно внесет дополнительное напряжение в отношения альянса с Россией. Но усиление конфронтации – тем более прямой военный конфликт – не отвечает нынешним интересам Запада, обращает внимание Алексей Леонков.

"Киев заявляет о войне с Россией (а не о внутреннем конфликте в Донбассе – Sputnik). В то же время в НАТО действует Вашингтонский договор, пятый пункт которого предусматривает ответные действия против государства, напавшего на одного из членов организации. Получается, что в случае вступления Украины альянс будет вынужден присоединиться к войне. Такого развития событий никто там не хочет", – уверяет специалист.

Потенциальный вред от расширения альянса за счет Украины перекрывает выгоды, соглашается политический аналитик Ростислав Ищенко.

"Для приема Украины должны совпасть разные и практически невозможные события. Сторонники этой идеи, как минимум, должны одновременно прийти к власти в США, во Франции и Германии (эти две страны в 2008 году заблокировали предоставление Украине и Грузии плана действий по членству в НАТО – Sputnik). Тогда есть шанс, что вступление продавят", – объясняет он.

Вместе с тем политолог указывает, что, вопреки расхожему мнению, в Вашингтонском договоре нет положения, которое бы блокировало вступление в альянс страны с неразрешенными территориальными конфликтами. Так, регулярные споры за право обладания рядом островов в Эгейском море возникают между Турцией и Грецией, вступившими в НАТО еще в 1952 году.

Планомерное уничтожение русского сообщества

Другая важная тема, затронутая президентом России, касалось резонансного законопроекта "О коренных народах Украины", внесенным в Верховную раду Владимиром Зеленским в мае нынешнего года.

Согласно документу, к коренным народам будут отнесены сообщества, не имеющие государственного образования за пределами Украины, например, крымские татары, караимы и крымчаки. Русские, по переписи 2001 года составлявшие 17,2% населения страны, в этот список не попадут.

Комментируя инициативу украинского коллеги, Путин назвал ее мощным ударом по русскому народу в целом. Он заметил, что подобное деление граждан одной страны напоминает практику нацисткой Германии.

"Никто не захочет быть людьми второго сорта, я уже не говорю о дискриминации по языку и по другим составляющим нормальной жизни человека, но это приведет к тому, что сотни тысяч, а может быть, даже миллионы вынуждены будут либо уехать, либо начнут себя переписывать как-то по-другому", – предположил он.

К слову, различные социологические структуры Украины действительно фиксировали смену идентификации населения с "русский" на "украинец" в годы независимости.

Оценка Путина справедлива, как и высказанные им опасения, считает политический обозреватель Александр Асафов. Законопроект Зеленского станет базой для принятия последующих документов, ограничивающих права русских на Украине, добавляет он.

"Я уверен, эти акты уже запланированы к принятию. Чего они будут касаться? Прежде всего, работы в органах государственной власти. Русских туда не допустят. Дальше больше – начнут ограничивать в самых базовых правах. В этом плане "учителя" у Киева есть – Прибалтика, где раздавались паспорта "чужих" (или неграждан – Sputnik). Там в правовом поле фактически закрепили статус людей "второго сорта". Украина движется в этом направлении", – говорит эксперт.

При этом украинская власть совершенно не считается с последствиями принятия законопроекта, уверен Асафов: "Это поручение Вашингтона будет выполнено с большим усердием. А как страна будет жить дальше – Зеленского не волнует. Этот вопрос никого, кроме Москвы, не волнует. Украинская власть выполняет главную задачу – разрушить все связи с Россией, будь то родственные, деловые и исторические".

Принятие законопроекта ускорит процесс уничтожения русского сообщества на Украине, предполагает член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

"Автоматически этот документ причисляет граждан, идентифицирующих себя, как русских, к некоренным. Это значит меньше прав и меньше возможностей их отстаивать. Государство, по сути, отворачивается от таких людей. Все это ускорит процесс уничтожения русского этноса на Украине. Даже не этноса, а сообщества. Между русскими и украинцами никакой этнической разницы нет, как и разницы антропологической, культурной, ментальной. Разница только политическая, просто в идентификации, которую людям навязали еще в советское время", – продолжает он.

По мнению общественного деятеля, подобные дискриминационные законы могут вынудить русскоязычных граждан, которые составляют более половины жителей Украины, покинуть страну.

"Просчитывала ли украинская элита риски? Не думаю. Ей все равно. Она не принимает такие решения самостоятельно. Отсутствие независимости и суверенность – вот два фактора, которые делают принятие инициативы Зеленского неизбежностью", – резюмирует Безпалько.

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