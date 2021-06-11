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Власти Приморья надеются на визит Лукашенко
11.06.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июн - Sputnik. Власти Приморья надеются на визит президента Беларуси Александра Лукашенко и готовятся к нему, об этом заявил глава Приморья Олег Кожемяко журналистам.
Белорусский президент неоднократно сообщал о своем намерении посетить Дальний Восток.
"Мы приглашение дали, Александр Григорьевич положительно ответил. Для президента время - непростой вопрос. Но раз положительный ответ дал, надеемся, что будет… Мы ждем, готовимся, здесь у нас хорошие давние теплые отношения. Он сам хорошо относится к Приморью. Думаю, что посетит", - сказал Кожемяко.
Он отметил, что в крае работает много белорусских производителей, развиваются экономические контакты.
Отношения с Приморьем
Напомним, что Лукашенко
"Я уже и детям своим сказал: выберем время и обязательно, начиная от Алтая, озеро Байкал, Приморье, Сахалин и Камчатку, все-таки нужно побывать и посмотреть на это чудо природы", – сказал Лукашенко.
Он отметил, что готов посмотреть, как строится космодром "Восточный", помощь в возведении которого
Во время следующей
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