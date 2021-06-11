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Власти Приморья надеются на визит Лукашенко

11.06.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 июн - Sputnik. Власти Приморья надеются на визит президента Беларуси Александра Лукашенко и готовятся к нему, об этом заявил глава Приморья Олег Кожемяко журналистам.

Белорусский президент неоднократно сообщал о своем намерении посетить Дальний Восток. 

"Мы приглашение дали, Александр Григорьевич положительно ответил. Для президента время - непростой вопрос. Но раз положительный ответ дал, надеемся, что будет… Мы ждем, готовимся, здесь у нас хорошие давние теплые отношения. Он сам хорошо относится к Приморью. Думаю, что посетит", - сказал Кожемяко.

Он отметил, что в крае работает много белорусских производителей, развиваются экономические контакты.

Отношения с Приморьем

Напомним, что Лукашенко встречался в Минске с Кожемяко в сентябре 2020 года - тогда он сообщил, что хотел бы посетить Дальний Восток в будущем году. 

"Я уже и детям своим сказал: выберем время и обязательно, начиная от Алтая, озеро Байкал, Приморье, Сахалин и Камчатку, все-таки нужно побывать и посмотреть на это чудо природы", – сказал Лукашенко.

Он отметил, что готов посмотреть, как строится космодром "Восточный", помощь в возведении которого предложил российскому коллеге Владимиру Путину.

Во время следующей встречи марте 2021 года Лукашенко уточнил, что, возможно, поездка состоится в августе. Как сказал белорусский президент, целью поездки будет обсуждение с руководством российского региона сотрудничество в трехстороннем формате – при участии КНР.

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Теги: Минск
 
 
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Ранее белорусский президент заявлял о намерении приехать для того, чтобы обсудить сотрудничество в трехстороннем формате – при участии КНР.
 
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