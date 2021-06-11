Bloomberg: под новые санкции ЕС попадут более 70 человек и 7 организаций

Четвертый пакет санкций будет введен против 71 гражданина Беларуси, среди которых судьи, прокуроры, силовики и представители режима, а также против 7 организаций, близких в действующей власти. Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, под ограничения попадут судьи и прокуроры, которые участвовали в вынесении приговоров протестующим, парламентарии, правительственные чиновники и сотрудники правоохранительных органов, руководители предприятий, близких к действующей власти, а также компании, которые поддерживают режим Александра Лукашенко.

Гражданам, которые окажутся в санкционном списке, запретят въезд в ЕС и заморозят их активы. Bloomberg не сообщает, какие экономические секторы затронут санкции и когда ограничения будут введены.

Напомним, вчера Европарламент принял резолюцию, посвященную ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, в которой призывал Совет Евросоюза расширить санкции против Беларуси.

Европарламентарии потребовали ввести секторальные санкции в отношении страны, которые затронут торговлю нефтью и нефтепродуктами, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность. Также они считают необходимым временно отключить Беларусь от системы SWIFT и прекратить сотрудничество с белорусскими государственными банками.