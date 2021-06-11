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Bloomberg: под новые санкции ЕС попадут более 70 человек и 7 организаций из Беларуси
11.06.2021 11:15 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Четвертый пакет санкций будет введен против 71 граждана Беларуси и 7 организаций, близких в действующей власти. В санкционном списке - судьи, прокуроры, силовики и представители режима. Об этом
Как пишет издание, под ограничения попадет 71 человек: судьи и прокуроры, которые участвовали в вынесении приговоров протестующим, парламентарии, правительственные чиновники и сотрудники правоохранительных органов, руководители предприятий, близких к действующей власти. А также компании, которые поддерживают режим Александра Лукашенко.
Гражданам, которые окажутся в санкционном списке, запретят въезд в ЕС и заморозят их активы. Bloomberg не сообщает, какие экономические секторы затронут санкции и когда ограничения будут введены.
Напомним, вчера Европарламент
Европарламентарии потребовали ввести секторальные санкции в отношении страны, которые затронут торговлю нефтью и нефтепродуктами, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность. Также они считают необходимым временно отключить Беларусь от системы SWIFT и прекратить сотрудничество с белорусскими государственными банками.
С чего все началось
23 мая самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, на борту которого находился редактор признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Протасевич
Инцидент вызвал резкую реакцию в мире. ЕС и США
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Четвертый пакет санкций будет введен против 71 граждана Беларуси и 7 организаций, близких в действующей власти. В санкционном списке - судьи, прокуроры, силовики и...
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