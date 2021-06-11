Важно выиграть уважение Путина: Трамп дал советы Байдену

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 июн - Sputnik. Без уважения России Соединенные Штаты Америки находятся в ущербном положении, об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп, напутствуя своего преемника Джо Байдена перед встречей с российским коллегой Владимиром Путиным.

"В качестве президента у меня была отличная и очень продуктивная встреча в столице Финляндии Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным. Несмотря на запоздалые зарисовки о встрече в фальшивых новостях, США выиграли многое, включая уважение президента Путина и России", - сказал он.

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Также бывший американский президент нелестно высказался о демократической партии США и Хиллари Клинтон, ранее проигравшей ему на выборах. Он заявил, что по причине "созданной и проплаченной" ими "фальшивой России, России-обманки", Соединенные Штаты "оказались в ущербном положении".

"Которое тем не менее я преодолел", - заявил Трамп.

Он пожелал Байдену удачи "в общении с президентом Путиным".

"Не засыпайте во время встречи и передайте ему, пожалуйста, мои самые теплые пожелания", - написал политик.

К слову, в ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно называл своего оппонента "сонным Джо" .

Встреча Путина и Байдена

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдут 16 июня в Швецарии .

Планируется, что главы государств будут обсуждать процессы разоружения, борьбу с терроризмом, пандемию и вопросы экологического характера. В числе тем также ситуация вокруг вокруг дипломатов РФ и США, а также - Беларусь, Украина, Иран, КНДР, Сирию, Афганистан.

Как полагают эксперты , белорусский вопрос, как и украинский, лидеры России и США могут обсуждать в контексте стабильности на границах и общей безопасности.

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