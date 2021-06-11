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Президент Чехии Земан предложил Тихановской открыть представительство белорусской оппозиции в Праге
11.06.2021 11:49 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
После встречи с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской президент Чехии Милош Земан предложил ей открыть представительство белорусской оппозиции в Праге. Об этом
«Это была дружеская встреча (прим. - с Тихановской в Праге). Я ей предложил, чтобы белорусская оппозиция открыла офис в Праге. Это, наверное, было бы хорошо», - сказал Земан.
Как
«Президент Милош Земан выразил желание видеть Тихановскую следующим президентом Беларуси и отметил, что вопрос Беларуси – это единственное, в чём едины все политические силы Чехии», - говорится в сообщении телеграм-канала.
По словам Тихановской, данный визит поможет Беларуси «и в настоящем и в будущем».
«Мы уже строим дружеские, партнерские отношения с Чехией на уровне общественных инициатив, бизнес-сообществ, и, конечно же, политиков. Чехия была и будет нашим союзником в борьбе за свободу и демократию. Здесь как нигде понимают, что такое права человека», - сказала Тихановская
Сообщается, что на встрече обсуждалось расширение программы реабилитации репрессированных и раненых белорусов, возможность приезда семей политзаключенных на реабилитацию, временные стипендии и стажировки для беларусских студентов и специалистов, которые хотят работать в новой Беларуси, поддержка гражданских инициатив и СМИ. Также МИД Чехии поддержит 4 и 5 пакеты санкций против представителей действующей власти.
Отметим, 10 июня Европарламент
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После встречи с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской президент Чехии Милош Земан предложил ей открыть представительство белорусской...
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