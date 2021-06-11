Президент Чехии Земан предложил Тихановской открыть представительство белорусской оппозиции в Праге

После встречи с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской президент Чехии Милош Земан предложил ей открыть представительство белорусской оппозиции в Праге. Об этом сообщает ТАСС.

«Это была дружеская встреча (прим. - с Тихановской в Праге). Я ей предложил, чтобы белорусская оппозиция открыла офис в Праге. Это, наверное, было бы хорошо», - сказал Земан.

Как пишет телеграм-канал Светланы Тихановской, визит готовился как государственный, «Тихановскую обозначали как лидера Беларуси». В Чехии она встретилась с президентом Милошем Земаном, премьер-министром Андреем Бабишем, министром иностранных дел Якубом Кулганеком, выступила с обращением к Сенату Чехии и провела встречу с белорусами, которые переехали из Беларуси в Чешскую Республику.

«Президент Милош Земан выразил желание видеть Тихановскую следующим президентом Беларуси и отметил, что вопрос Беларуси – это единственное, в чём едины все политические силы Чехии», - говорится в сообщении телеграм-канала.

По словам Тихановской, данный визит поможет Беларуси «и в настоящем и в будущем».

«Мы уже строим дружеские, партнерские отношения с Чехией на уровне общественных инициатив, бизнес-сообществ, и, конечно же, политиков. Чехия была и будет нашим союзником в борьбе за свободу и демократию. Здесь как нигде понимают, что такое права человека», - сказала Тихановская

Сообщается, что на встрече обсуждалось расширение программы реабилитации репрессированных и раненых белорусов, возможность приезда семей политзаключенных на реабилитацию, временные стипендии и стажировки для беларусских студентов и специалистов, которые хотят работать в новой Беларуси, поддержка гражданских инициатив и СМИ. Также МИД Чехии поддержит 4 и 5 пакеты санкций против представителей действующей власти.