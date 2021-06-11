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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам ХХ Национального фестиваля белорусской песни и поэзии.

"За годы существования один из крупнейших творческих форумов искусств стал неотъемлемой частью культурной жизни нашей страны, именно тут впервые засияли звезды многих популярных сегодня артистов и поэтов, - говорится в приветствии. - Уникальный формат мероприятия позволяет объединить на своих концертных площадках несколько поколений знаменитых деятелей культуры и совсем молодых талантливых исполнителей".



Александр Лукашенко выразил уверенность, что программа фестиваля, посвященного в этот раз Году народного единства, снова привлечет внимание большой зрительской аудитории новыми интересными проектами и будет способствовать укреплению мира и согласия в нашем обществе.



Глава государства пожелал участникам форума творческого вдохновения, конкурсантам - ярких выступлений, а гостям - незабываемых впечатлений от встречи с высоким искусством.





