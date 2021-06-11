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Лукьянов: политические дальтоники Запада забыли цвет флага на Рейхстаге
11.06.2021 14:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июн – Sputnik. Некоторые политические дальтоники в странах коллективного Запада никак не могут разглядеть, какого же цвета флаг был на Рейхстаге, заявил посол России в Беларуси Евгений Лукьянов, выступая на митинге по случаю открытия
Дипломат заявил, что 22 июня "вся эта европейская машина во главе с гитлеровской Германией набросилась на нашу страну".
"Первой получила удар Беларусь. И это теперь мы понимаем, чего не понимали тогда, что 22 июня началась дорога к 9 мая 1945 года. И так будет всегда. Не надо к нам приходить с мечом", - заявил посол.
Он добавил, что "сегодня некоторые политические дальтоники в определенных странах коллективного Запада никак не могут разглядеть, какого же цвета флаг был на Рейхстаге".
"Мы этим заболеванием не страдаем, мы знаем, какого цвета был этот флаг. Мы это помним и будем помнить всегда", - заявил российский дипломат.
По его словам, пока люди помнят события Великой Отечественной войны, тот ужас не повторится.
"Наверное, каждый из нас видел те кадры кинохроники, когда советские солдаты возвращались с победой домой в поездах. Та радость и слезы, которые были у них на глазах и глазах их родных и близких, которые встречали их на станциях, производили на нас, послевоенных, огромное эмоциональное впечатление", - подчеркнул Лукьянов.
Проект "Поезд Победы"
Уникальный
Интерактивная экспозиция гарантирует "эффект присутствия", в ее основе – трехмерные панорамы. Весь маршрут по составу позволяет в буквальном смысле переходить от одного периода к другому – годы от предвоенных лет до Великой Победы.
"Поезд Победы" будет курсировать по Беларуси с 11 по 28 июня этого года.
С 11 по 13 июня передвижная экспозиция будет в Минске, 14-15 июня ее смогут посетить жители Орши, 16-17 июня - Витебска, 18 июня – Полоцка.
Передвижной музей впервые отправился в путь с Белорусского вокзала Москвы в октябре 2020-го. Историко-просветительский проект создали в России в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В июне совместный проект приурочили к 80-летию начала Великой Отечественной войны и Году народного единства в Беларуси.
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Российский посол заявил, что "не надо к нам приходить с мечом", а молодому поколению посоветовал чтить подвиги советских солдат.
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