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Вопросы правового регулирования сегодня в центре внимания Президента Беларуси

11.06.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Вопросы правового регулирования в центре внимания во Дворце Независимости. На повестке сразу несколько фундаментальных тем, которые коснутся каждого из нас. Так, устарел Гражданский кодекс (основополагающий документ, который часто называют экономической конституцией). Системно его не пересматривали со дня принятия. Назрели корректировки, исходя из запроса времени. Предполагается,  что новшества коснутся многих сфер, в том числе трудовой и банковской. К слову, над документом работали не один год, подключили общественность. Пришло время также пересмотреть институт административных процедур - это зеркало отношений между государством и обществом, индикатор настроения и доверия к власти. Во главе угла  оперативность, информационная доступность и дебюрократизация. 

Требование Президента: любые новации должны быть от жизни. Это значит выверены, продуманы, отвечать нашим ценностям и принципам, не создавать никаких угроз. Главное - чтобы к изменениям были готовы люди, которым жить по принимаемым правилам.

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Вопросы правового регулирования в центре внимания во Дворце Независимости. На повестке сразу несколько фундаментальных тем, которые коснутся каждого из нас. Так,...
 
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