А.Лукашенко о вопросах правового регулирования хозяйственной деятельности: Любые новации должны быть выверены и продуманы

Источник материала: БT

Вопросы правового регулирования в центре внимания во Дворце Независимости. Президент проводит совещание. На повестке сразу несколько вопросов: совершенствование института административных процедур (здесь крайне важна эффективность, ведь эта работа напрямую влияет на настроение в обществе и доверие власти), новаций требует и Гражданский кодекс (его часто называют экономической конституцией). Действующий документ системно не пересматривался со дня его принятия.



Назрели корректировки, необходимые запросу времени. Над документом работали не один год, подключили общественность. Предполагается, что новшества коснутся многих сфер, в том числе трудовой и банковской. Вместе с тем Президент предостерег: любые новации должны быть выверены и продуманы, должны отвечать нашим ценностям, принципам и не создавать никаких угроз.



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