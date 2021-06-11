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А.Лукашенко о вопросах правового регулирования хозяйственной деятельности: Любые новации должны быть выверены и продуманы
11.06.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Вопросы правового регулирования в центре внимания во Дворце Независимости. Президент проводит совещание. На повестке сразу несколько вопросов: совершенствование института административных процедур (здесь крайне важна эффективность, ведь эта работа напрямую влияет на настроение в обществе и доверие власти), новаций требует и Гражданский кодекс (его часто называют экономической конституцией). Действующий документ системно не пересматривался со дня его принятия.
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А.Лукашенко о вопросах правового регулирования хозяйственной деятельности: Любые новации должны быть выверены и продуманы
Вопросы правового регулирования в центре внимания во Дворце Независимости. Президент проводит совещание. На повестке сразу несколько вопросов:...
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