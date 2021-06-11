Нет доказательств: Лондон о причастности Кремля к посадке самолета Ryanair

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 июн - Sputnik. Власти Британии заявили, что не имеют доказательств какой-либо причастности России к посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила , что страны Запада единодушно и безосновательно сделали выводы о российском вмешательстве в ситуацию с посадкой самолета в Минске, и эти фейки стремительно тиражируются через западные СМИ.

"У нас нет ... доказательств какого-либо участия РФ в принудительной посадке гражданского самолета в Беларуси", - приводит слова министра агентство Reuters.

Посадка самолета Ryanair

Самолет авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в минском аэропорту после того, как было получено сообщение о минировании. При проверке борта информация о заложенной бомбе не подтвердилась.

При этом был задержан экс-главред признанного экстремистским Telegram-канала "NEXTA" и редактор также экстремистского "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, летевший этим рейсом. В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму.

Кроме него была задержана гражданка России София Сапега . Девушке вменяются обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь.

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На этом фоне ЕС заявил о введении новых санкций против Беларуси и потребовал освободить Протасевича. Страны Евросоюза закрыли свое воздушное пространство для белорусских авиаперевозчиков, а своим рекомендовали не летать над Беларусью.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) сообщила, что проведет собственное расследование инцидента. Его первые итоги планируется подвести к 25 июня.

Обвинения в адрес Москвы

Власти некоторых стран заявили о причастности России к инциденту с посадкой самолета. В частности, министр иностранных дел Британии Доминик Рааб высказал мнение, что данный инцидент не мог случиться без, "как минимум, молчаливого согласия Москвы".

В МИД России прокомментировали данные заявления. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что попытки обвинить Россию в причастности к экстренной посадке самолета Ryanair в Минске являются спекуляциями.

"В очень многих цитатах официальных представителей западных государств мы заметили, что подчеркивается в данном контексте особые, тесные и близкие отношения России и Беларуси. Видимо, для многих стало открытием, что существует Союзное государство", ― отметила она.

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