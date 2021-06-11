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Нет доказательств: Лондон о причастности Кремля к посадке самолета Ryanair
11.06.2021 14:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июн - Sputnik. Власти Британии заявили, что не имеют доказательств какой-либо причастности России к посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"У нас нет ... доказательств какого-либо участия РФ в принудительной посадке гражданского самолета в Беларуси", - приводит слова министра агентство Reuters.
Посадка самолета Ryanair
Самолет авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в минском аэропорту после того, как было получено сообщение о минировании. При проверке борта информация о заложенной бомбе не подтвердилась.
При этом был
Кроме него была
На этом фоне ЕС заявил о введении новых санкций против Беларуси и потребовал освободить Протасевича. Страны Евросоюза
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) сообщила, что
Обвинения в адрес Москвы
Власти некоторых стран заявили о причастности России к инциденту с посадкой самолета. В частности, министр иностранных дел Британии Доминик Рааб высказал мнение, что данный инцидент не мог случиться без, "как минимум, молчаливого согласия Москвы".
В МИД России прокомментировали данные заявления. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что попытки обвинить Россию в причастности к экстренной посадке самолета Ryanair в Минске являются спекуляциями.
"В очень многих цитатах официальных представителей западных государств мы заметили, что подчеркивается в данном контексте особые, тесные и близкие отношения России и Беларуси. Видимо, для многих стало открытием, что существует Союзное государство", ― отметила она.
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Ситуация с экстренной посадкой самолета Ryanair в минском аэропорту 23 мая вызвала широкий международный резонанс.
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