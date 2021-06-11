Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 июн – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко после совещания во Дворце Независимости дал поручение спикеру Совета Республики Наталье Кочановой заняться экспертизой законодательных актов, которые идут на подпись президенту.

"Хочу еще один хомут повесить на Совет Республики, который касается принимаемых нами законов. У меня тут система несколько нарушенная. Мне приходится очень много самому этим заниматься, но один человек все не уследит", - признался Лукашенко.

По его словам, это подразумевает "контроль за основными нормотворческими документами". "Когда-то у меня были люди, этим занимались. Сейчас они уже отсутствуют", - добавил белорусский лидер.

"Поэтому придется Совету Республики и вам лично этим заняться, чтобы мы, не дай бог, не допустили каких-то ляпов или кто-то не пропихнул существенное в законодательство того, что сегодня жизнью не востребовано", - уточнил белорусский президент.

Лукашенко уверен, что "в Совете Республики опытные люди, от производства".

"Поэтому надо будет создать команду хороших юристов, философов, правоведов и прочих людей, которые будут работать при Совете Республики и важнейшие документы будут "просвечивать" на предмет жизни, жизнеспособности", - заключил глава государства.

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