Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 июн – Sputnik. Исключение телеканала "Беларусь 24" из списка каналов, которые разрешены для ретрансляции на территории Украины - очередной безосновательный недружественный жест украинских властей, говорится в заявлении министерства информации Беларуси, опубликованном в пятницу.

В ведомстве считают, что решение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания демонстрирует "извращенное понимание украинским руководством свободы слова и является продолжением развернутой там кампании по зачистке информационного поля Украины от неугодных СМИ".

В заявлении Миниформа говорится, что для украинской стороны стало обыденным явлением расправа и давление на оппозиционные СМИ.

"До сих пор остаются нерасследованными десятки убийств украинских журналистов за их профессиональную деятельность. Кроме того, вызывает беспокойство отсутствие должной международной реакции на подобные явления", - подчеркнули в ведомстве.

Что произошло

Члены Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в четверг запретили вещание телеканала "Беларусь 24" на территории своей страны. Причиной стала демонстрация в эфире песен, фильмов и программ с участием персон, запрещенных на территории Украины.

В качестве примера Национальный совет приводит трансляцию передач с участием Олега Газманова, ведущим Борисом Щербаковым и певицей Ольгой Кормухиной.

Поводом в том числе стал контент, содержащий "элементы разжигания национальной розни" и пренебрежительные высказывания в адрес Украины. В качестве примера были приведены несколько телесюжетов из передачи "Панорама" ("Украинский след в попытке госпереворота в Беларуси" и ряд других).

Трансляция телеканала "Беларусь 24" была разрешена на территории Украины решением Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания от 23 июля 2015 года.

Напомним, в феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на пять лет в отношении трех телеканалов "112 Украина", NewsOne ("Ньюс-уан") и ZiK ("ЗиК"). Эти каналы посчитали оппозиционными действующей власти.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова позже прокомментировала такое решение, назвав его "вопиющим фактом наступления на свободу слова".

Читайте также: