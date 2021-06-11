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Мининформ прокомментировал запрет Украины на вещание "Беларусь 24"
11.06.2021 16:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июн – Sputnik. Исключение телеканала "Беларусь 24" из списка каналов, которые разрешены для ретрансляции на территории Украины - очередной безосновательный недружественный жест украинских властей, говорится в заявлении министерства информации Беларуси, опубликованном в пятницу.
В ведомстве считают, что решение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания демонстрирует "извращенное понимание украинским руководством свободы слова и является продолжением развернутой там кампании по зачистке информационного поля Украины от неугодных СМИ".
В заявлении Миниформа говорится, что для украинской стороны стало обыденным явлением расправа и давление на оппозиционные СМИ.
"До сих пор остаются нерасследованными десятки убийств украинских журналистов за их профессиональную деятельность. Кроме того, вызывает беспокойство отсутствие должной международной реакции на подобные явления", - подчеркнули в ведомстве.
Что произошло
Члены Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в четверг запретили
В качестве примера Национальный совет приводит трансляцию передач с участием Олега Газманова, ведущим Борисом Щербаковым и певицей Ольгой Кормухиной.
Поводом в том числе стал контент, содержащий "элементы разжигания национальной розни" и пренебрежительные высказывания в адрес Украины. В качестве примера были приведены несколько телесюжетов из передачи "Панорама" ("Украинский след в попытке госпереворота в Беларуси" и ряд других).
Трансляция телеканала "Беларусь 24" была разрешена на территории Украины решением Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания от 23 июля 2015 года.
Напомним, в феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел
Официальный представитель МИД России Мария Захарова позже
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Украина запретила вещание телеканала "Беларусь 24", так как специальная комиссия нашла ряд нарушений украинского законодательства, а также "элементы разжигания...
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