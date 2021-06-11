ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Последний из могикан": Лукашенко отправил Шеймана в отставку

11.06.2021 17:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 июн – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял отставку управделами главы государства Виктора Шеймана, об этом стало известно в пятницу.

По словам Лукашенко, управляющий делами президента неоднократно писал рапорт и хотел уйти в отставку, но он ее не принимал.

"Но я понимаю, что когда-то время приходит, тебе хватило в жизни. Я честно благодарен тебе за все, что сделано", - искренне сказал белорусский лидер.

После чего заверил Шеймана, что "мы найдем время встретиться для того, чтобы я еще раз поблагодарил тебя".

Последний из могикан

Глава государства напомнил о том, что Виктор Шейман начинал службу в Афганистане и за свою карьеру дослужился до генерал-полковника. При этом в республике в таком звании есть еще всего один человек.

"Последний из могикан", - констатировал Лукашенко, видеоролик беседы с Шейманом опубликовал Telegram-канал "Пул Первого"

После чего глава государства с сожалением согласился с отставкой своего соратника, сказав, что в курсе его семейной ситуации, но попросил не уходить далеко.

"И вообще не отходить от государства и подставить плечо там, где это будет нужно, как ты всегда это делал", - особо отметил глава государства.

Открывал окно в Африку

Лукашенко пообещал уже летом предложить бывшему управляющему делами президента несколько вариантов новой работы, но пока взять на себя Кубу, Венесуэлу и Африку, пока дела не переданы правительству.

"У меня была практика там, где требовали надежных, как они говорили близких людей, мне пришлось тебя посылать или своего старшего сына Виктора. Вот он больше занимался ближневосточным регионом. А ты открывал окно в эту Африку", - отметил заслуги Шеймана белорусский лидер.

С автоматом в руках

Глава государства еще раз попросил своего соратника далеко не уходить со словами: "видишь какая ситуация вокруг Беларуси. Не дай Бог нам с тобой еще взять автомат в руки и защищать страну".

"Не хотелось бы. У тебя опыт большой, у меня поменьше, но тем не менее, ситуация непростая", - признал глава государства.

После чего сказал, что возможно в ближайшее время вместе с Виктором Шейманом съездит в гости к его матери, чтобы там поговорить о будущем.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Управляющий делами президента сделал доклад о развитии Оршанского района и попросил главу государства отправить его в отставку в очередной раз.
 
Новости дня
Новости политики
 
Мининформ прокомментировал запрет Украины на вещание "Беларусь 24"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by