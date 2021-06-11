"Последний из могикан": Лукашенко отправил Шеймана в отставку

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 июн – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял отставку управделами главы государства Виктора Шеймана, об этом стало известно в пятницу.

По словам Лукашенко, управляющий делами президента неоднократно писал рапорт и хотел уйти в отставку, но он ее не принимал.

"Но я понимаю, что когда-то время приходит, тебе хватило в жизни. Я честно благодарен тебе за все, что сделано", - искренне сказал белорусский лидер.

После чего заверил Шеймана, что "мы найдем время встретиться для того, чтобы я еще раз поблагодарил тебя".

Последний из могикан

Глава государства напомнил о том, что Виктор Шейман начинал службу в Афганистане и за свою карьеру дослужился до генерал-полковника. При этом в республике в таком звании есть еще всего один человек.

"Последний из могикан", - констатировал Лукашенко, видеоролик беседы с Шейманом опубликовал Telegram-канал "Пул Первого"

После чего глава государства с сожалением согласился с отставкой своего соратника, сказав, что в курсе его семейной ситуации, но попросил не уходить далеко.

"И вообще не отходить от государства и подставить плечо там, где это будет нужно, как ты всегда это делал", - особо отметил глава государства.

Открывал окно в Африку

Лукашенко пообещал уже летом предложить бывшему управляющему делами президента несколько вариантов новой работы, но пока взять на себя Кубу, Венесуэлу и Африку, пока дела не переданы правительству.

"У меня была практика там, где требовали надежных, как они говорили близких людей, мне пришлось тебя посылать или своего старшего сына Виктора. Вот он больше занимался ближневосточным регионом. А ты открывал окно в эту Африку", - отметил заслуги Шеймана белорусский лидер.

С автоматом в руках

Глава государства еще раз попросил своего соратника далеко не уходить со словами: "видишь какая ситуация вокруг Беларуси. Не дай Бог нам с тобой еще взять автомат в руки и защищать страну".

"Не хотелось бы. У тебя опыт большой, у меня поменьше, но тем не менее, ситуация непростая", - признал глава государства.

После чего сказал, что возможно в ближайшее время вместе с Виктором Шейманом съездит в гости к его матери, чтобы там поговорить о будущем.