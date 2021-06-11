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Поручение Совету Республики: проводить финальную экспертную оценку законодательных актов
11.06.2021 20:45 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Любые новации должны быть от жизни. Это значит выверены, продуманы, отвечать нашим ценностям и принципам. Вопросы правового регулирования обсудили сегодня во Дворце Независимости. На повестке сразу несколько фундаментальных тем, которые коснутся каждого из нас. Но принцип единый: оперативность, информационная доступность и дебюрократизация.
Единая электронная площадка для административных процедур
Александр Червяков, министр экономики Беларуси:
Предприятие, входя на электронную площадку, получит максимум информации по любой процедуре. И эта электронная площадка будет являться "одним окном" для подачи заявления. Дальше мы отрабатываем третий уровень, когда у каждого регулятора будет свой электронный продукт, где будет осуществляться конкретная процедура.
Поручение Совету Республики: проводить финальную экспертную оценку законодательных актов
Прозвучало сегодня от Президента и поручение Совету Республики - организовать проведение финальной экспертизы законодательных актов перед их подачей на подпись главе государства. В верхней палате парламента опытные люди от производства. Поэтому нужно создать команду хороших юристов, философов, правоведов, которые будут важнейшие документы (как выразился Александр Лукашенко) просвечивать на предмет жизни, жизнеспособности.
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Любые новации должны быть от жизни. Это значит выверены, продуманы, отвечать нашим ценностям и принципам. Вопросы правового регулирования обсудили сегодня во...
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