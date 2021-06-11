Поручение Совету Республики: проводить финальную экспертную оценку законодательных актов

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Любые новации должны быть от жизни. Это значит выверены, продуманы, отвечать нашим ценностям и принципам. Вопросы правового регулирования обсудили сегодня во Дворце Независимости. На повестке сразу несколько фундаментальных тем, которые коснутся каждого из нас. Но принцип единый: оперативность, информационная доступность и дебюрократизация.



Так, к примеру, устарел Гражданский кодекс (основополагающий документ, который часто называют экономической конституцией). Системно его не пересматривали со дня принятия. Назрели корректировки, исходя из запроса времени. Над документом работали не один год, подключили общественность. Одна из предлагаемых новаций - запретить распространение фотографий гражданина без его согласия, за исключением, если фото сделано в общественном месте. Новшества также коснутся и многих других сфер, в том числе трудовой и банковской. Пришло время также пересмотреть институт административных процедур. Это зеркало отношений между государством и обществом, индикатор настроения и доверия к власти. В результате предлагаемых корректировок будет создана многоуровневая система регулирования, где основные принципы закладывает Президент, наполнением занимается правительство, регламентируют работу специализированные ведомства.





Единая электронная площадка для административных процедур



Сегодняшнее совещание - первый шаг к предстоящей большой работе по пересмотру административных процедур (перечень планируют сократить) и их переводу в электронное пространство. Так, контакты предпринимателей и чиновников будут минимизированы, а это в свою очередь значительно снизит коррупционные риски, считает министр экономики. Останутся и такие процедуры, где по-прежнему будет необходимо личное обращение. Завершить данную работу планируют до 1 января 2024 года.

Александр Червяков, министр экономики Беларуси:



Предприятие, входя на электронную площадку, получит максимум информации по любой процедуре. И эта электронная площадка будет являться "одним окном" для подачи заявления. Дальше мы отрабатываем третий уровень, когда у каждого регулятора будет свой электронный продукт, где будет осуществляться конкретная процедура.

Поручение Совету Республики: проводить финальную экспертную оценку законодательных актов

Прозвучало сегодня от Президента и поручение Совету Республики - организовать проведение финальной экспертизы законодательных актов перед их подачей на подпись главе государства. В верхней палате парламента опытные люди от производства. Поэтому нужно создать команду хороших юристов, философов, правоведов, которые будут важнейшие документы (как выразился Александр Лукашенко) просвечивать на предмет жизни, жизнеспособности.