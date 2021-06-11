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Президент принял отставку Виктора Шеймана
11.06.2021 20:45 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Перспективы развития Оршанского района в целом и в частности состояние дел на конкретных предприятиях региона глава государства обсудил сегодня с Виктором Шейманом - управляющим делами Президента.
Александр Лукашенко принял отставку Виктора Шеймана. Он покинет должность управляющего делами Президента с момента подписания соответствующего указа главой государства.
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Перспективы развития Оршанского района в целом и в частности состояние дел на конкретных предприятиях региона глава государства обсудил сегодня с Виктором...
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