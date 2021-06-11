Президент принял отставку Виктора Шеймана

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Перспективы развития Оршанского района в целом и в частности состояние дел на конкретных предприятиях региона глава государства обсудил сегодня с Виктором Шейманом - управляющим делами Президента.



Так, к примеру, коснулись работы фабрики художественных изделий. Там предлагается создать еще одно производство по пошиву обуви. Александр Лукашенко обратил внимание, что главное в этом вопросе - сохранить нынешнюю специализацию предприятия, а уже потом думать о дополнительных производствах. Пилотному оршанскому проекту пристальное внимание на самом высоком уровне, ведь по его принципу выстроена работа еще в 11 крупных городах Беларуси.



И сегодня во время рабочей встречи озвучено важное кадровое решение. Глава государства принял рапорт Виктора Шеймана с просьбой отправить его в отставку с должности управляющего делами Президента.



Александр Лукашенко принял отставку Виктора Шеймана. Он покинет должность управляющего делами Президента с момента подписания соответствующего указа главой государства.