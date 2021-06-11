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Лукашенко расширил состав Совбеза

12.06.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 июн – Sputnik. Председатель Комитета государственного контроля и генеральный прокурор включены в число постоянных членов Совета безопасности Беларуси, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу 11 июня подписал указ № 214 "О Совете безопасности Республики Беларусь", им утверждены новые положения Совбеза и рабочем органе – госсекретариате.

В частности, в число постоянных членов дополнительно включены председатель КГК Василий Герасимов и генпрокурор Андрей Швед.

В пресс-службе подчеркнули, что документ не только обновляет и актуализирует нормы, которые регламентируют деятельность Совета безопасности. В частности, он направлен на повышение роли в защите независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя республики. Кроме того, он призван помочь в поддержании гражданского мира и согласия в Беларуси, противодействии экстремизму и борьбе с терроризмом.

Указом определяется основное предназначение Совбеза – подготовка предложений президенту для принятия им решений по вопросам внутренней и внешней политики в для обеспечения нацбезопасности и реализации нацинтересов Беларуси.

Что касается Государственного секретариата, то главная суть возлагаемых на него задач и функций заключается в информационно-аналитическом, правовом и организационно-техническом обеспечении деятельности главы государства, Совета безопасности в сфере нацбезопасности.

В положении в полном объеме закреплены нормы декрета президента страны № 2 "О защите суверенитета и конституционного строя".

Кто входит в Совбез

Председателем Совета безопасности является глава государства, его постоянными членами:

  • премьер-министр Роман Головченко
  • председатель Совета Республики Наталья Кочанова
  • председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко
  • глава Администрации президента Игорь Сергеенко
  • государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович
  • министр внутренних дел Иван Кубраков
  • министр обороны Виктор Хренин
  • председатель КГБ Иван Тертель

Напомним, Лукашенко 9 мая текущего года подписал декрет № 2 "О защите суверенитета и конституционного строя". Согласно ему в случае гибели президента вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий президентские полномочия временно перейдут Совбезу, и все госорганы будут действовать в соответствии с его решениями.

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Теги: Минск
 
 
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Обновленный документ направлен на повышение роли в защите независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Беларуси.
 
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