Лукашенко расширил состав Совбеза

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 июн – Sputnik. Председатель Комитета государственного контроля и генеральный прокурор включены в число постоянных членов Совета безопасности Беларуси, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу 11 июня подписал указ № 214 "О Совете безопасности Республики Беларусь", им утверждены новые положения Совбеза и рабочем органе – госсекретариате.

В частности, в число постоянных членов дополнительно включены председатель КГК Василий Герасимов и генпрокурор Андрей Швед.

В пресс-службе подчеркнули, что документ не только обновляет и актуализирует нормы, которые регламентируют деятельность Совета безопасности. В частности, он направлен на повышение роли в защите независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя республики. Кроме того, он призван помочь в поддержании гражданского мира и согласия в Беларуси, противодействии экстремизму и борьбе с терроризмом.

Указом определяется основное предназначение Совбеза – подготовка предложений президенту для принятия им решений по вопросам внутренней и внешней политики в для обеспечения нацбезопасности и реализации нацинтересов Беларуси.

Что касается Государственного секретариата, то главная суть возлагаемых на него задач и функций заключается в информационно-аналитическом, правовом и организационно-техническом обеспечении деятельности главы государства, Совета безопасности в сфере нацбезопасности.

В положении в полном объеме закреплены нормы декрета президента страны № 2 "О защите суверенитета и конституционного строя".

Кто входит в Совбез

Председателем Совета безопасности является глава государства, его постоянными членами:

премьер-министр Роман Головченко

председатель Совета Республики Наталья Кочанова

председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко

глава Администрации президента Игорь Сергеенко

государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович

министр внутренних дел Иван Кубраков

министр обороны Виктор Хренин

председатель КГБ Иван Тертель

Напомним, Лукашенко 9 мая текущего года подписал декрет № 2 "О защите суверенитета и конституционного строя". Согласно ему в случае гибели президента вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий президентские полномочия временно перейдут Совбезу, и все госорганы будут действовать в соответствии с его решениями.

Читайте также: