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Лукашенко расширил состав Совбеза
12.06.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июн – Sputnik. Председатель Комитета государственного контроля и генеральный прокурор включены в число постоянных членов Совета безопасности Беларуси, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу 11 июня подписал указ № 214 "О Совете безопасности Республики Беларусь", им утверждены новые положения Совбеза и рабочем органе – госсекретариате.
В частности, в число постоянных членов дополнительно включены председатель КГК Василий Герасимов и генпрокурор Андрей Швед.
В пресс-службе подчеркнули, что документ не только обновляет и актуализирует нормы, которые регламентируют деятельность Совета безопасности. В частности, он направлен на повышение роли в защите независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя республики. Кроме того, он призван помочь в поддержании гражданского мира и согласия в Беларуси, противодействии экстремизму и борьбе с терроризмом.
Указом определяется основное предназначение Совбеза – подготовка предложений президенту для принятия им решений по вопросам внутренней и внешней политики в для обеспечения нацбезопасности и реализации нацинтересов Беларуси.
Что касается Государственного секретариата, то главная суть возлагаемых на него задач и функций заключается в информационно-аналитическом, правовом и организационно-техническом обеспечении деятельности главы государства, Совета безопасности в сфере нацбезопасности.
В положении в полном объеме закреплены нормы декрета президента страны № 2 "О защите суверенитета и конституционного строя".
Кто входит в Совбез
Председателем Совета безопасности является глава государства, его постоянными членами:
Напомним, Лукашенко 9 мая текущего года
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Обновленный документ направлен на повышение роли в защите независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Беларуси.
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