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Путин высказался о Байдене перед встречей в Женеве
12.06.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 июня ― Sputnik. Российско-американские отношения упали до низшей точки за последние годы, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.
"Наши двусторонние отношения ухудшились до самого низкого уровня за последние годы", — цитирует фрагмент интервью лидера РФ РИА Новости.
Американский канал выложил в сеть фрагмент беседы с российским президентом, полная версия выйдет в эфир на следующей неделе — 14 июня. Разговор Владимира Путина с NBC станет первым интервью российского лидера с американским СМИ с июля 2018 года.
В ходе интервью Путин ответил на вопрос журналиста о скандальном заявлении Байдена. По словам российского президента, резкий выпад его не обеспокоил, поскольку он слышал десятки обвинений в свой адрес. Некоторые из обвинений напоминают "словесное несварение желудка".
Также Путин в интервью NBC заявил, что Байден радикально отличается от Трампа. Нынешний лидер США ― "карьерный политик, от него не следует ожидать импульсивных движений", в свою очередь, его предшественник Трамп – "экстраординарный и талантливый человек", они радикально отличаются друг от друга
Российский лидер также прокомментировал сообщения о том, что Москва якобы готовится продать Тегерану спутниковые системы, которые позволят отслеживать военные цели. Путин назвал это "ерундой", и подчеркнул мирное взаимодействие России и Ирана в технологиях.
В свою очередь, официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Джо Байден не будет отказываться от каких-либо тем на саммите в Женеве из-за того, что их не хотят обсуждать в Кремле. Также она подчеркнула, что США не отказываются ни от каких вариантов действий в отношении России на фоне саммита.
Встреча в Женеве
Переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоятся
По мнению ряда экспертов,
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По мнению российского президента, отношения России и США опустились до худшего уровня за последние годы, а нынешний лидер Соединенных Штатов радикально...
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