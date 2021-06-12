Путин высказался о Байдене перед встречей в Женеве

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 июня ― Sputnik. Российско-американские отношения упали до низшей точки за последние годы, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.

"Наши двусторонние отношения ухудшились до самого низкого уровня за последние годы", — цитирует фрагмент интервью лидера РФ РИА Новости.

Американский канал выложил в сеть фрагмент беседы с российским президентом, полная версия выйдет в эфир на следующей неделе — 14 июня. Разговор Владимира Путина с NBC станет первым интервью российского лидера с американским СМИ с июля 2018 года.

В ходе интервью Путин ответил на вопрос журналиста о скандальном заявлении Байдена. По словам российского президента, резкий выпад его не обеспокоил, поскольку он слышал десятки обвинений в свой адрес. Некоторые из обвинений напоминают "словесное несварение желудка".

Также Путин в интервью NBC заявил, что Байден радикально отличается от Трампа. Нынешний лидер США ― "карьерный политик, от него не следует ожидать импульсивных движений", в свою очередь, его предшественник Трамп – "экстраординарный и талантливый человек", они радикально отличаются друг от друга

Российский лидер также прокомментировал сообщения о том, что Москва якобы готовится продать Тегерану спутниковые системы, которые позволят отслеживать военные цели. Путин назвал это "ерундой", и подчеркнул мирное взаимодействие России и Ирана в технологиях.

В свою очередь, официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Джо Байден не будет отказываться от каких-либо тем на саммите в Женеве из-за того, что их не хотят обсуждать в Кремле. Также она подчеркнула, что США не отказываются ни от каких вариантов действий в отношении России на фоне саммита.

Встреча в Женеве

Переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоятся 16 июня в Швейцарии . Фиксированной повестки на них нет, однако планируется, что лидеры будут обсуждать тему безопасности, процессы разоружения, борьбу с терроризмом, пандемию и вопросы экологического характера. В числе тем также ситуация вокруг дипломатов РФ и США, а также - Беларусь, Украина, Иран, КНДР, Сирию, Афганистан.

По мнению ряда экспертов, белорусский вопрос , как и украинский, лидеры России и США могут обсуждать в контексте стабильности на границах и общей безопасности.

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