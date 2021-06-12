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Глава Госдепартамента США сделал заявление по случаю Дня России

12.06.2021 09:41 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 июня ― Sputnik. Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с поздравлением по случаю Дня России, заявление главы американской дипломатии размещено на сайте Госдепа.

"От лица правительства США я поздравляю граждан России. Воспользуюсь этой возможностью, чтобы подтвердить стремление США к конструктивному взаимодействию с правительством Российской Федерации в интересах продвижения более стабильных и предсказуемых двусторонних отношений", — цитирует РИА Новости обращение Блинкена.

США поддерживают желание россиян сотрудничать с международным сообществом и содействовать в вопросах, представляющих глобальный интерес, сказано в сообщении. 

В то же время США не изменят своей позиции по поводу санкций против России, заявила ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Предстоящая встреча лидеров двух стран в Женеве станет шансом продвинуть российско-американские отношения, добавила представитель американской администрации.

Что сказал Путин о США и Байдене

Накануне празднования Дня России в интервью американскому телеканалу NBC президент РФ Владимир Путин высказался о нынешнем уровне российско-американских отношений, отметив, что они "ухудшились до самого низкого уровня за последние годы".

Российского лидера не обеспокоил недавний резкий выпад американского коллеги в его адрес, Путин ранее "слышал десятки обвинений в свой адрес", некоторые похожи на "словесное несварение желудка".

Также Путин отметил, что Байден радикально отличается от Трампа. Байден ― карьерный политик, от него не следует ожидать импульсивных движений, в свою очередь, Трамп – экстраординарный и талантливый человек, сказал президент России.

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Теги: Минск
 
 
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Блинкен подтвердил стремление США к конструктивному взаимодействию с Россией "в интересах продвижения более стабильных и предсказуемых двусторонних отношений".
 
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