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Александр Лукашенко: Отношения Беларуси и России закалены в противостоянии современным угрозам

12.06.2021 12:37 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня от Смоленска до Владивостока отмечают День России. Этот праздник стал для россиян символом патриотизма, единения и гражданского мира. В регионах запланированы сотни концертов, выставок, конкурсов и мастер-классов.


По традиции сегодня в Кремле вручат золотые звезды Героям Труда и Государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в области гуманитарной деятельности. А вечером над Красной площадью сразу по завершению праздничного концерта состоится салют. От имени белорусского народа и себя лично россиян и Президента Российской Федерации Владимира Путина поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент поздравил россиян с Днем России

"Вы живете в великой стране с уникальной историей и бесценным культурным наследием. Растущий экономический потенциал, прорывные идеи в научно-технической сфере, масштабные социальные проекты качественно преобразуют нынешний облик России, укрепляя ее авторитет на международной арене", - отметил глава государства.


Президент выразил уверенность, что белорусско-российские отношения, закаленные в противостоянии современным угрозам, будут прирастать новыми перспективными направлениями сотрудничества в интересах обеих стран. Александр Лукашенко также направил поздравления председателю правительства России Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Федерального Собрания Валентине Матвиенко, председателю Государственной Думы Федерального Собрания Вячеславу Володину.

 
 
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Сегодня от Смоленска до Владивостока отмечают День России. Этот праздник стал для россиян символом патриотизма, единения и гражданского мира. В регионах...
 
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