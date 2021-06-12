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В Великобритании сегодня отмечают день рождения королевы
12.06.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
В этот праздник на зданиях вывешиваются государственные флаги, улицы украшаются цветами. День рождения королевы считается официальным выходным во всей стране.
Президент Беларуси Александр Лукашенко также поздравил Королеву Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавету Вторую с национальным праздником. Глава государства пожелал британскому монарху доброго здоровья и долгих лет жизни в окружении родных и близких, а народу Соединенного Королевства мирного неба и солидарности.
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В этот праздник на зданиях вывешиваются государственные флаги, улицы украшаются цветами. День рождения королевы считается официальным выходным во всей стране. ...
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