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Президент Беларуси утвердил новые положения о Совете Безопасности
12.06.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Документ обновляет и актуализирует нормы, регламентирующие деятельность Совета Безопасности. Также направлен на повышение его роли в защите независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Беларуси, поддержании гражданского мира и согласия в стране, противодействии экстремизму и борьбе с терроризмом.
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Документ обновляет и актуализирует нормы, регламентирующие деятельность Совета Безопасности. Также направлен на повышение его роли в защите независимости,...
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