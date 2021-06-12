Путин и Байден не будут давать совместную пресс-конференцию

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 июн – Sputnik. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден не будут давать совместную пресс-конференцию по итогам переговоров в Женеве (Швейцария).

Президенты проведут саммит 16 июня в Женеве. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил о том, что Путин готов к любому формату пресс-конференции по итогам встречи с американским коллегой. Официальный представитель Кремля заверил, что Путин в любом случае пообщается с кремлевским пулом.

Сегодня в Белом доме заявили, что Байден намерен провести отдельную пресс-конференцию после встречи с Путиным.

Комментируя решение президента США отдельно пообщаться с прессой, Песков предположил, что это "скорее всего, практика" американского лидера. Он напомнил, что после встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном Байден также провел отдельную пресс-конференцию.

"Поэтому и нам тоже стало известно, что господин Байден планирует провести отдельную пресс-конференцию. Как мы ранее заявляли, президент Путин по завершении переговоров так же выйдет отдельно на общение с прессой", - сказал Песков.

Он добавил, что отсутствие планов проведения совместной пресс-конференции не является свидетельством невысоких ожиданий от этой встречи.

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