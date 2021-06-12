Запад не хочет расследовать инцидент с самолетом Ryanair в Минске – МИД

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 июн – Sputnik. Запад явно не хочет расследовать инцидент с самолетом Ryanair в Национальном аэропорту Минск, так как результаты будут не в его пользу, заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

"Мы четко, по пунктам довели до наших собеседников (послов) позицию Беларуси. Мы не нарушили ни одного международного закона, правила, параграфа", - сказал Макей в эфире телеканала ОНТ.

Глава МИД особо подчеркнул, что белорусская сторона предоставила все материалы, продемонстрировала свою готовность к сотрудничеству по расследованию инцидента.

"Есть правила ИКАО, … давайте исходить из ее требований и проводить соответствующее расследование. Нам заявили, что (якобы – Sputnik) под давлением западных стран Беларусь согласилась на расследование. Но мы видим сейчас, что западные страны не желают этого расследования. Потому что результаты будут абсолютно не в их пользу. Ни Польша, ни Литва до сих пор не передали материалы связанные с разговорами экипажа самолета с аэропортами этих стран", - сказал Макей.

Он обратил внимание на хронологию событий и скорые заявления в адрес Белоруссии со стороны МИДов западных стран с обвинениями и даже угрозами к Минску. "Это абсолютно политическое решение", - добавил он.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

Позже выяснилось, что этим рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским. При проверке документов в аэропорту Протасевича задержали. Против блогера возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с ним был задержана гражданка РФ София Сапега .

В ЕС сразу же заявили, что белорусские власти вынудили самолет совершить посадку в Национальном аэропорту Минск и запретили белорусской авиакомпании летать над своей территорией . Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать 5 июня после публикации соответствующего решения Совета ЕС. Кроме того, в Брюсселе рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.

Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство республики.

Беларусь заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщал командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб.

Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair.

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