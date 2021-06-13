Путин рассказал, что планирует обсудить на встрече с Байденом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 июн - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо восстановить личные контакты между главами России и США, наладить прямой диалог и создать механизмы взаимодействия двух стран. По его словам, есть вопросы, где Москва и Вашингтон действительно могут эффективно работать.

По словам Путина, об этом же говорит и американская сторона. Есть ряд вопросов, которые представляют взаимный интерес - это и стратегическая стабильность, и региональные конфликты, и природоохранные мероприятия, "забота об экологии в целом, в глобальном смысле".

"То есть, есть вопросы, где мы действительно можем эффективно работать", – сказал он в интервью, опубликованном на медиаплатформе "Смотрим".

Что обсудят президенты

Российский лидер заявил, что хотел бы обсудить со своим американским коллегой Джо Байденом ситуацию, сложившуюся в Сирии и Ливии, а также ряд вопросов глобального характера.

"Вопрос региональных конфликтов, Сирия, Ливия, прежде всего, вопросы, связанные с природоохранной деятельностью, вопросы глобального характера - как минимум вот эти три позиции. Есть и другие", - сказал Путин.

Кроме того, главы государств могут затронуть вопросы кибербезопасности и ядерной стабильности.

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Российский лидер также назвал продление Вашингтоном Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) "проявлением профессиониализма", поскольку решение принималось на основе профессионального анализа ситуации в мире и во взаимоотношениях двух стран.

Путин отметил, что встреча с Байденом пройдет недаром, если главам государств удастся создать механизмы взаимодействия.

"Есть о чем говорить. Такие общие темы есть. И если мы после встречи создадим механизмы работы по всем направлениям, мне кажется, это было бы хорошо, можно было бы сказать, что встреча прошла недаром", - сказал президент РФ.

Путин уточнил, что Москва ведет себя по отношению к Вашингтону сдержанно, не совершив при этом ни одного шага для того, чтобы усугубить сложившуюся ситуацию.

Встреча в Женеве

Переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоятся 16 июня в Швейцарии . Фиксированной повестки на них нет, однако сообщалось, что лидеры обсудят тему безопасности, процессы разоружения, борьбу с терроризмом, пандемию и вопросы экологического характера. В числе тем также ситуация вокруг дипломатов РФ и США, а также - Беларусь, Украина, Иран, КНДР, Сирия, Афганистан.

По мнению ряда экспертов, белорусский вопрос , как и украинский, лидеры России и США могут обсуждать в контексте стабильности на границах и общей безопасности.

Известно, что совместной пресс-конференции по итогам переговоров глав государств не будет, однако как Путин, так и Байден планируют по отдельности пообщаться с прессой.

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