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Путин рассказал, что планирует обсудить на встрече с Байденом
13.06.2021 12:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июн - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо восстановить личные контакты между главами России и США, наладить прямой диалог и создать механизмы взаимодействия двух стран. По его словам, есть вопросы, где Москва и Вашингтон действительно могут эффективно работать.
По словам Путина, об этом же говорит и американская сторона. Есть ряд вопросов, которые представляют взаимный интерес - это и стратегическая стабильность, и региональные конфликты, и природоохранные мероприятия, "забота об экологии в целом, в глобальном смысле".
"То есть, есть вопросы, где мы действительно можем эффективно работать", – сказал он в интервью, опубликованном на медиаплатформе "Смотрим".
Что обсудят президенты
Российский лидер заявил, что хотел бы обсудить со своим американским коллегой Джо Байденом ситуацию, сложившуюся в Сирии и Ливии, а также ряд вопросов глобального характера.
"Вопрос региональных конфликтов, Сирия, Ливия, прежде всего, вопросы, связанные с природоохранной деятельностью, вопросы глобального характера - как минимум вот эти три позиции. Есть и другие", - сказал Путин.
Кроме того, главы государств могут затронуть вопросы кибербезопасности и ядерной стабильности.
Российский лидер также назвал продление Вашингтоном Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) "проявлением профессиониализма", поскольку решение принималось на основе профессионального анализа ситуации в мире и во взаимоотношениях двух стран.
Путин отметил, что встреча с Байденом пройдет недаром, если главам государств удастся создать механизмы взаимодействия.
"Есть о чем говорить. Такие общие темы есть. И если мы после встречи создадим механизмы работы по всем направлениям, мне кажется, это было бы хорошо, можно было бы сказать, что встреча прошла недаром", - сказал президент РФ.
Путин уточнил, что Москва ведет себя по отношению к Вашингтону сдержанно, не совершив при этом ни одного шага для того, чтобы усугубить сложившуюся ситуацию.
Встреча в Женеве
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По мнению ряда экспертов,
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