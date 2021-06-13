Страны G7 будут работать над санкциями против Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 июн – Sputnik. Лидеры стран G7 пообещали вместе работать над санкциями против Беларуси и преследовать тех, кто нарушает права человека, об этом говорится в итоговом коммюнике саммита G7.

"Большая семерка", саммит которой завершился в воскресенье 13 июня в Великобритании, заверила, что будет продолжать поддерживать гражданское общество Беларуси, независимые медиа и права человека.

"Глубокая озабоченность"

Страны "Большой семерки" выразили большую озабоченность в связи с инцидентом с самолетом Ryanair, пообещав совместно работать над привлечением к ответственности всех причастных к вынужденной посадке рейса Афины – Вильнюс в Минске, на борту которого находился экс-редактор Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Беларуси) Роман Протасевич.

"Мы глубоко озабочены продолжающимися атаками со стороны белорусских властей на права человека, фундаментальные свободы и международное право, примером которых стала принудительная посадка рейса FR4978 и арест журналиста и его спутницы. Мы будем работать сообща, чтобы привлечь к ответственности лиц, причастных к этому, в том числе посредством санкций", – говорится в итоговом коммюнике саммита.

Новые выборы

Кроме того, в 25-страничном документе, принятом по итогам саммита, G7 призывает провести в Беларуси новые выборы и "сменить курс".

"Мы призываем режим сменить курс и выполнить рекомендации независимой экспертной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в рамках Московского механизма, вступить в содержательный диалог со всеми частями общества и провести новые свободные и честные выборы", – говорится в коммюнике.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

Позже выяснилось, что этим рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским. При проверке документов в аэропорту Протасевича задержали. Против блогера возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с ним был задержана гражданка РФ София Сапега .

В ЕС сразу же заявили, что белорусские власти вынудили самолет совершить посадку в Национальном аэропорту Минск и запретили белорусской авиакомпании летать над своей территорией. Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать 5 июня после публикации соответствующего решения Совета ЕС. Кроме того, в Брюсселе рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.

Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство республики.

Новый четвертый пакет санкций

Европарламент 10 июня принял резолюцию по Беларуси во время июньской пленарной сессии в Страсбурге.

Резолюция призывает ЕС к введению против официального Минска новых санкций – как экономических, так и персональных, а также к временному отключению Беларуси от системы платежной системы SWIFT.

Санкции могут также затронуть торговлю сырой нефтью и нефтяными продуктами, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность. Призывается прекратить сотрудничество и финансирование белорусских государственных банков и ограничить кредитных линий международных банков для дочерних банков в Беларуси.

В санкционный перечень евродепутаты призывают включить ответственных за посадку борта Ryanair в Минске.

Евросоюз трижды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября и 6 ноября и 17 декабря 2020 года. Президента Александра Лукашенко внесли в "черный список" во втором пакете.

В общей сложности в ограничительных списках – 55 фамилий белорусских граждан. Санкции затронули и семь юрлиц в Беларуси: ОАО "140 ремонтный завод" (предприятие военно-промышленного комплекса в Борисове, занимающееся бронетехникой), ОАО "Агат – электромеханический завод" (электроника для ВПК), ОАО "МЗКТ" (колесная техника для ВПК), ЗАО "Белтехэкспорт" (поставки оружия на экспорт), Государственное учреждение "Главное хозяйственное управление" Управления делами президента Республики Беларусь, Dana Holdings (крупнейший девелопер), IT-компания ООО "Synesis" (системы видеонаблюдения и распознавания).

Европейский союз продлил санкции до февраля 2022 года.

Беларусь ввела зеркальные меры против Евросоюза и некоторых европейских компаний, среди которых Skoda и Beiersdorf (торговая марка Nivea). В числе мер – приостановка деятельности координационной группы "Беларусь – ЕС" и понижение уровня участия страны в "Восточном партнерстве".

Читайте также: