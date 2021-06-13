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Президент обозначил развитие отечественного производства стрелкового оружия в качестве важной темы

13.06.2021 22:47 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь, которая никогда никому не угрожала оружием, всегда должна быть готова постоять за себя. Руководствуясь этой простой логикой, Президент последовательно давал поручения по разработке и выпуску собственного вооружения.


Предприятия оборонного сектора работают прежде всего в интересах национальной безопасности


Ну и плюс к этому комплекс вносит весомый вклад в экономику. У нас немало собственных разработок в ВПК. Традиционно в этой сфере задействованы технологии самого высокого уровня. Сегодня организации военно-промышленного сектора работают стабильно, несмотря на все внешние обстоятельства. В последнее время влияет и эпидситуация, и нарастающий санкционный прессинг. Но все это, судя по прозвучавшему на встрече Президента с главой Госкомвоенпрома и профильным вице-премьером, некритично. В качестве важной темы глава государства обозначил развитие отечественного производства стрелкового оружия.

Президент обозначил развитие отечественного производства стрелкового оружия в качестве важной темы


Исходя из поручений Президента, сформирован научно-производственный кластер "Устье" на территории Оршанского региона. Сегодня там пять новых цехов, объектов, где производят, модернизируют определенные типы стрелкового оружия. Освоено серийное производство уже трех типов патронов. Работа в этом направлении идет.

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Беларусь, которая никогда никому не угрожала оружием, всегда должна быть готова постоять за себя. Руководствуясь этой простой логикой, Президент последовательно...
 
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