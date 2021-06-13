Новым премьером Израиля стал Нафтали Беннет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 июн – Sputnik. Новым премьер-министром Израиля стал глава партии "Ямина" Нафтали Беннет.

Вечером в воскресенье 13 июня Кнессет проголосовал за вотум доверия обновленному правительству страны. Беннет возглавит кабмин в ближайшие два года. Вскоре министры нового совета принесут присягу, а потом пройдет первое его заседание.

Коалиция, которую удалось создать лидеру партии оппозиции "Еш Атид" Яиру Лапиду, получила название "Блок перемен": она имеет минимальное большинство в парламенте – 61 голос против 120. По коалиционным договоренностям Беннета позже сменит Лапид.

Ранее президент страны Реувен Ривлин принял решение передать Лапиду мандат на создание коалиционного правительства – по итогам выборов в парламент. В апреле он поручил премьеру Беньямину Нетаньяху сформировать кабмин, однако в отведенный срок (до 5 мая) он не смог это сделать.

Выборы в Кнессет состоялись 23 марта, они были досрочными (четвертыми подряд за два года).

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