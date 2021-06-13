Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 июн – Sputnik. Запад не чувствует ответственности за все те действия, который пытается совершать в других странах, в частности в Беларуси, такое мнение высказал в эфире программы ОНТ министр иностранных дел республики Владимир Макей.

Глава МИД прокомментировал недавнее заявление руководителей американского фонда NED (Национальный фонд демократии) и главы Комитета по иностранным делам Сейма Литвы, заявив, что "западные "говорящие головы" готовы действовать любыми методами". Нынешнюю ситуацию он охарактеризовал как "триумф без мозгов".

"Уже не только подкуп, не только финансирование, не только информационная война, шантаж и запугивание, а уже и теракты (что было в Беларуси - восемь случаев за шесть месяцев прошлого года), и попытки переворота, и война", – заявил Макей.

Демократия и мишура

Министр уверен, что западные политики не чувствуют своей ответственности за те действия, которые они пытаются совершить в других государствах. В этом самая большая опасность.

"А под видом нынешних выхолощенных современных лозунгов, например, о демократии, они поощряют головорезов. Блицкрига не получилось, поэтому надо додавить, найти иные способы", – объяснил Макей.

Но в этом, по словам главы МИД, есть две большие ошибки: "Говорящие головы" не видят на шаг вперед, и они видят все "в одномерном измерении, не многомерном".

"Сегодня в уши обычных граждан льется очень много красивых слов о правах человека, демократии, свободе, будущей красивой жизни и так далее и тому подобное. Все это, должен сказать, абсолютная мишура, и за этим скрывается намного большее", – объяснил министр.

Передел мира и место Беларуси

Сейчас, по словам главы белорусского МИД, идет передел мира и сфер влияния между крупными геополитическими игроками, происходит столкновение интересов, а Беларусь оказалась на их разломе.

Как заявил Макей, коллективный Запад после развала СССР думал, что сохранит свое доминирующее положение навеки. Но в настоящее время в мире появляются новые "игроки, которые хотят занять свое место под солнцем, играть определяющую роль в установлении принципов нового миропорядка".

"Китай, Индия, Россия – они тоже имеют на это право. Понятно, что эти больше геополитические игроки не будут согласны с тем, что кто-то будет указывать им, как жить. Отсюда и происходит это столкновение интересов. И мы как раз оказались на разломе этих интересов", – уверен глава МИД.

Макей добавил: "Нам не нужно никуда уходить, нам предначертано жить на этом "куске земли". И мы останемся здесь. Как и с кем дружить, это будет зависеть от развития ситуации".

В то же время, по словам главы МИД, настораживает заявление руководства НАТО, которого пугает укрепление сотрудничества между Беларусью и Россией, а также между Москвой и Пекином – они видят в этом угрозу.

"Но мы же не видим угрозу в том, что кто-то из стран Евросоюза или стран-членов НАТО укрепляют взаимоотношения и сотрудничество между собой или развивают взаимодействие со странами третьего мира. То есть, мы не должны обращать на это внимания, а они на малейший чих будут реагировать и указывать, как нам жить? Это очень настораживает", – сказал Макей.

По его словам, в этом есть опасная тенденция: если и дальше продолжится такой геополитический передел, это может привести к "холодной войне-2.0" или потом даже к "горячей".

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