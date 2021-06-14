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На полях саммита НАТО пойдет речь "о воздушном пиратстве в Беларуси"

14.06.2021 09:41 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 июн – Sputnik. Президент США Джо Байден на полях саммита НАТО проведет встречу с главами стран Прибалтики. Об этом сообщил в воскресенье помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Среди вопросов, которые Байден планирует обсудить с прибалтийскими лидерами, - "вызовы и угрозы, которые представляет Россия в связи с кибербезопасностью", констатировал Салливан. Также стороны уделят внимание новым технологиям в сфере противодействия цифровым атакам. По его словам, прибалтийские страны в этих технологиях являются лидерами.

Салливан добавил, что речь пойдет и "о недавнем акте воздушного пиратства в Беларуси". Вероятнее всего, советник главы администрации США имел в виду экстренную посадку пассажирского самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске.

Кроме того, на встрече будет рассматриваться вопрос и "о растущих вызовах со стороны Китая", отметил помощник президента США.

Байден после саммита G7 в британском Корнуолле отправился в Брюссель, где 14 июня пройдёт 32-й саммит НАТО, а на полях контакты с лидерами. Он будет продолжаться один день и состоять лишь из одной рабочей сессии. 16 июня в Женеве Байден встретится с Путиным.

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Теги: Минск
 
 
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Встреча президента США Джо Байдена с лидерами балтийских государств пройдет на полях саммита НАТО 14 июня. Среди запланированных к обсуждению вопросов – угрозы со...
 
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