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Лидеры G7 призвали Беларусь провести новые «свободные и честные» выборы
14.06.2021 09:53 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
«Большая семерка» призвала белорусские власти провести новые «свободные и честные» президентские выборы под международным наблюдением и поддержала санкции ЕС. Об этом говорится в коммюнике по итогам трехдневного саммита G7,
Лидеры G7 заявляют, что обеспокоены политическим кризисом и нарушением прав человека «после фальсификации президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года».
«Мы призываем режим выполнить рекомендации, вынесенные независимой экспертной миссией ОБСЕ, освободить всех, кто был несправедливо заключен в тюрьму за выражение своих демократических устремлений, и положить конец продолжающимся репрессиям в отношении прав человека и основных свобод», - говорится в коммюнике.
«Большая семерка» осуждает репрессии в отношении журналистов и правозащитников и призывает белорусские власти начать конструктивный диалог «со всеми слоями общества, включая настоящих лидеров оппозиции и гражданского общества», а также в качестве средства решения кризиса принять предложение Председателя ОБСЕ о посредничестве в диалоге.
Лидеры G7 возмущены «продолжающимися нападками белорусских властей на права человека, основные свободы и международное право, примером которых являются принудительная посадка рейса FR4978 и арест независимого журналиста и его спутницы».
«Мы призываем режим провести новые, свободные и справедливые выборы под международным наблюдением. Мы привержены поддержке демократических устремлений беларусского народа и привлечению к ответственности виновных в нарушениях прав человека», - заявили политики, добавив, что они будут совместно работать над наказанием виновных, в том числе путем введения санкций.
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«Большая семерка» призвала белорусские власти провести новые «свободные и честные» президентские выборы под международным наблюдением и поддержала санкции ЕС.
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