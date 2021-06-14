Лидеры G7 призвали Беларусь провести новые «свободные и честные» выборы

«Большая семерка» призвала белорусские власти провести новые «свободные и честные» президентские выборы под международным наблюдением и поддержала санкции ЕС. Об этом говорится в коммюнике по итогам трехдневного саммита G7, опубликованн ом британским правительством.

Лидеры G7 заявляют, что обеспокоены политическим кризисом и нарушением прав человека «после фальсификации президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года».

«Мы призываем режим выполнить рекомендации, вынесенные независимой экспертной миссией ОБСЕ, освободить всех, кто был несправедливо заключен в тюрьму за выражение своих демократических устремлений, и положить конец продолжающимся репрессиям в отношении прав человека и основных свобод», - говорится в коммюнике.

«Большая семерка» осуждает репрессии в отношении журналистов и правозащитников и призывает белорусские власти начать конструктивный диалог «со всеми слоями общества, включая настоящих лидеров оппозиции и гражданского общества», а также в качестве средства решения кризиса принять предложение Председателя ОБСЕ о посредничестве в диалоге.

Лидеры G7 возмущены «продолжающимися нападками белорусских властей на права человека, основные свободы и международное право, примером которых являются принудительная посадка рейса FR4978 и арест независимого журналиста и его спутницы».

«Мы призываем режим провести новые, свободные и справедливые выборы под международным наблюдением. Мы привержены поддержке демократических устремлений беларусского народа и привлечению к ответственности виновных в нарушениях прав человека», - заявили политики, добавив, что они будут совместно работать над наказанием виновных, в том числе путем введения санкций.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в своем Twitter, что сотрудничество G7 и ЕС позволит сделать новые «быстрые и решительные» санкции более эффективными. Также отмечается, что Евросоюз работает над инвестиционным планом на сумму 3 миллиарда евро для поддержки будущей демократической Беларуси.

История вопроса

23 мая самолет Ryanair (направлявшийся из Афин в Вильнюс) на борту которого находился редактор признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Протасевич был задержан белорусскими правоохранителями.

Инцидент вызвал резкую реакцию в мире. ЕС и США потребовали немедленно освободить журналиста, назвав произошедшее шокирующим и вопиющим событием. 4 июня послы ЕС приняли решение запретить посадку белорусских самолетов в аэропортах Евросоюза.

10 июня Европарламент принял резолюцию, посвященную ситуации с Ryanair, в которой призывал Совет Евросоюза расширить санкции против Беларуси, ввести секторальные санкции, которые затронут торговлю нефтью и нефтепродуктами, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность, временно отключить Беларусь от системы SWIFT и прекратить сотрудничество с белорусскими государственными банками.