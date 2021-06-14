Граждане Ирана в Беларуси смогут проголосовать на президентских выборах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 июн – Sputnik. В Беларуси будут работать два участка для голосования на президентских выборах Ирана, об этом Sputnik сообщили в Посольстве Исламской Республики Иран в Минске.

Граждане этой страны, временно находящиеся или проживающие в Беларуси, смогут отдать свой голос в поддержку кандидата в президенты Ирана. В Минске для них будут организованы избирательные участки. Один из них откроется в иранском посольстве, второй - в Белорусском государственном медицинском университете.

В дипломатическом ведомстве уточнили, что участки будут работать 18 июня с 08:00 до 20:00.

Выборы президента Ирана пройдут 18 июня. На высокий политический пост баллотируются семь кандидатов, одобренных ранее Советом стражей конституции страны. Нынешний глава государства Хасан Рухани в выборах не участвует.

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