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Посол РФ в Беларуси: вместе мы сильны, а поодиночке слабее

14.06.2021 11:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 июн - Sputnik. Чрезвычайный и полномочный посол России в Беларуси Евгений Лукьянов в понедельник встретился с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. Об этом сообщила пресс-служба Совета Республики.

Во время встречи глава российской дипмиссии отметил, что предпринимаются "агрессивные попытки" противопоставить РФ и Беларусь друг другу. Он также добавил, что обе страны не забывают свою историю.

"Потому что народ, который забыл свою историю, не будет иметь будущего. Это прежде всего история наших братских народов, объединенных общим пониманием ценностей, смысла бытия. Поэтому и применяются столь агрессивные попытки нас развести, противопоставить друг другу. Вместе мы сильны, а поодиночке слабее", - заявил посол.

Председатель Совета Республики Беларуси во время встречи с главой российской дипмиссии отметила, что "нет в мире таких аналогов, чтобы было такое единение между народами, добрососедство, дружба, братство". При этом Беларуси и России предстоит еще много работать над более эффективным решением существующих вопросов "на благо наших народов и наших стран".

"Россия - наш стратегический партнер. Мы готовы к сотрудничеству по всем направлениям", - подчеркнула Кочанова.

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Теги: Минск
 
 
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Глава дипмиссии подчеркнул, что история Беларуси и России объединена общим пониманием ценностей и смысла бытия.
 
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